फलक फाडला; सेवा थांबणार नाही!

सामाजिक प्रतिष्ठान ः सावंतवाडीतील कृत्याबाबत संताप
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवा डी, ता. ३ : येथील उपजिल्हा रुग्णालय परिसरात सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानच्या वतीने लावलेल्या फलकावरील रवी जाधव यांचे नाव आणि फोन नंबर अज्ञातांकडून फाडण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकाराबाबत श्री. जाधव यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत, फलकावरील नाव तुम्ही काढू शकता, पण लोकांच्या मनात झालेले नाव कसे काढणार? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून गेल्या काही वर्षांपासून श्री. जाधव हे उपजिल्हा रुग्णालयात रुग्णसेवा करत आहेत. रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना अडचण आल्यास तत्काळ मदत मिळावी, या हेतूने त्यांनी रुग्णालयाबाहेर फलक लावून त्यावर स्वतःचा संपर्क क्रमांक दिला होता. त्यामुळे अनेक रुग्णांना मध्यरात्रीसुद्धा त्यांच्या माध्यमातून मदत मिळत होती. मात्र, नुकतेच त्या बॅनरवरील त्यांचा फोटोखालील नाव आणि क्रमांक अज्ञात व्यक्तींनी फाडून टाकल्याचे निदर्शनास आले. या प्रकाराचा सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानकडून निषेध नोंदवण्यात आला आहे. श्री. जाधव आणि लक्ष्मण कदम हे दोघेही सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून रुग्णसेवेत सक्रिय असून, रात्री अपरात्री रुग्णांना मदत करतात. ‘आम्ही लोकसेवा करतो. मात्र काही समाजकंटकांना हे खपले नाही. त्यामुळे त्यांनी आमचे नाव-नंबर फाडले,’ असे जाधव यांनी सांगितले. या संदर्भात सावंतवाडी पोलिस निरीक्षक आणि उपजिल्हा रुग्णालयाचे अधीक्षक यांचे लक्ष वेधण्यात आले असून, संबंधित अज्ञात व्यक्तींवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
