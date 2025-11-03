व्ही. एन. नाबर प्रशालेत संगणक कक्षाचे उद्घाटन
व्ही. एन. नाबर प्रशालेत
संगणक कक्षाचे उद्घाटन
बांदा, ता. ३ : येथील व्ही. एन. नाबर इंग्लिश प्रशाळेतील संगणक कक्षाचे उद्घाटन स्कूल कमिटी सदस्य भिकाजी धुरी यांच्या हस्ते झाले. व्यासपीठावर स्कूल कमिटी सदस्य नारायण पित्रे, सुरेश गोवेकर, महादेव सावंत-मोर्ये, शाळेच्या मुख्याध्यापिका सौ. मनाली देसाई आदी उपस्थित होत्या. मुख्याध्यापिका सौ. देसाई यांनी स्वागत केले. यावेळी श्री. धुरी म्हणाले, ‘सध्याच्या युगात संपूर्ण जगामध्ये इंटरनेटचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. सर्व कार्यपद्धती ही संगणकीय होत चालली आहे. या संगणकाचे ज्ञान प्रात्यक्षिकासह विद्यार्थ्यांना लहान वयातच मिळणे गरजेचे आहे. म्हणूनच विद्यार्थ्यांची गरज ओळखून स्कूल कमिटी यांनी सुंदर असे संगणक कक्ष विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिले आहे. विद्यार्थ्यांना शाळेच्या वेळात या संगणकाचा वापर करून टायपिंग, इतर संगणकीय कार्यप्रणाली प्रात्यक्षिक या माध्यमातून शिकावयास मिळणार आहे.’ मुख्याध्यापिका सौ. देसाई यांनी प्रास्ताविक केले. सौ. कल्पना परब यांनी आभार मानले.
आचरा-वरचीवाडीत पंप शेडचे उद्घाटन
आचरा, ता. ३ : वरचीवाडी येथील ग्रामपंचायत सदस्य पंकज आचरेकर यांच्या फंडातून उभारलेल्या पंपशेडचे उद्घाटन देवस्थान सचिव व ग्रामपंचायत उपसरपंच संतोष मिराशी यांच्या हस्ते झाले. या कार्यक्रमास सरपंच जेरॉन फर्नांडिस, सदस्य मुजफ्फर मुजावर, चंदू कदम, पंकज आचरेकर, किशोरी आचरेकर, व्यापारी संघटनेचे जयप्रकाश परुळेकर, तसेच डॉ. प्रमोद कोळंबकर, अभिजित सावंत, बालगोपाळ मंडळाचे अध्यक्ष विलास आचरेकर व उपाध्यक्ष किशोर आचरेकर आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमानिमित्त ग्रामस्थ, महिला मंडळाच्या सदस्या स्नेहा आचरेकर, मनाली आचरेकर, विभावरी लाड, गीता आचरेकर, विद्या जाधव आदींनीही सहभाग घेतला.
