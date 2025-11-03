आरवली पुलाचे काम पूर्ण करा
02237
आरवली पुलाचे काम पूर्ण करा
शिंदे शिवसेना ः यात्रेपूर्वी न झाल्यास ‘रास्ता रोको’
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. ३ ः तालुक्यातील आरवली येथील श्री देव वेतोबा मंदिरासमोरील पुलाच्या नूतनीकरणाचे काम एप्रिल- मे २०२५ मध्ये सुरू केले होते; मात्र दीर्घकाळ उलटूनही अद्याप हे काम अपूर्ण असून पुलावरून वाहतूक सुरू आहे. पुलाच्या दोन्ही बाजूस मोठे खड्डे पडल्यामुळे अपघातांचा धोका निर्माण झाला आहे. श्री देव वेतोबाच्या यात्रेपूर्वी म्हणजेच शनिवार (ता. १५) पर्यंत हे काम पूर्ण न झाल्यास रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा इशारा आरवली येथील शिवसेना पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी दिला आहे. त्यांनी या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निवेदन दिले आहे.
स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुलाच्या दोन्ही बाजूस रस्ता खोदलेला असून जलवाहिनीचे काम सुरू केल्यानंतर ती माती अजूनही रस्त्यावरच आहे. त्यामुळे वाहतुकीस मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. दुचाकी, तीनचाकी व पादचारी प्रवाशांना अडचणींना सामोरे जावे लागत असून छोटे-मोठे अपघात घडत आहेत. ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. २० व २१ ला श्री देव वेतोबाची यात्रा होणार असून या काळात मोठ्या प्रमाणावर भाविकांची गर्दी होते. त्यामुळे अपघाताची शक्यता टाळण्यासाठी काम तत्काळ पूर्ण करावे, अशी मागणी शिवसैनिकांनी केली आहे. अन्यथा रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. हे निवेदन शिवसेना शिंदे गट उपविभागप्रमुख शंकर कुडव, शाखाप्रमुख कृष्णा सावंत, महिला शाखाप्रमुख रश्मी पेडणेकर, अमित चिपकर, संकेत राणे, बूथप्रमुख सुभाष पेडणेकर, तसेच सचिन येसाजी, समीर राणे, अलका बर्डे, लक्ष्मी कुडव यांच्यासह ग्रामस्थ रवींद्र साळगावकर, महेश आरोलकर, अमेय आरोलकर, संतोष जाधव, प्रताप पेडणेकर, दीपक चिपकर आदींनी दिले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.