बांद्यात अखेर पाच जणांवर गुन्हे
बांद्यात अखेर पाच जणांवर गुन्हे
आत्महत्या प्रकरण; मृतदेह आज ताब्यात घेणार
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ३ ः मुस्लिमवाडी येथील आफताब कमरूद्दीन शेख (वय ३८) या तरुणाला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याप्रकरणी बांदा पोलिसांनी ५ जणांविरुद्ध रविवारी (ता.२) रात्री उशिरा गुन्हा दाखल केला. फुलांचे दुकान लावण्यावरून वारंवार होणाऱ्या अडवणुकीतून आलेल्या नैराश्यातून आफताबने गळफास लावून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. यात उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर गेले पाच दिवस त्याचा मृतदेह ताब्यात घेण्यास नातेवाईकांनी नकार दिला होता.
व्हिडिओमध्ये नाव घेतलेल्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. त्यानुसार बांदा येथील नीलेश पटेकर-सावंत, बाबा काणेकर, गुरूनाथ कल्याणकर, हेमंत दाभोलकर, जय पटेकर या ५ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लवकरच संशयितांना अटक करू, अशी माहिती बांदा सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गजेंद्र पालवे यांनी आज दिली. दरम्यान, नातेवाईक उद्या (ता.४) सकाळी मृतदेह ताब्यात घेणार आहेत.
आत्महत्या करण्यापूर्वी आफताब यांनी व्हिडिओ बनवला होता. यामध्ये त्यांनी आपल्या मृत्यूसाठी बांदा शहरातील ५ जण जबाबदार असल्याचे म्हटले होते. आपल्या व्यवसायास परवानगी न मिळाल्याने कुटुंबाची हलाखीची परिस्थिती झाली असून पत्नी-मुलांचे हाल होत असल्याचे सांगत त्यांनी गळफास लावत आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. आत्महत्येपूर्वी केलेल्या व्हिडिओमध्ये बांदा येथील तरूणांची नावे घेतली होती. त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होत नाही तोवर मृतदेह ताब्यात घेणार नसल्याचा पवित्रा नातेवाईकांनी घेतला. गेले पाच दिवस मृतदेह ताब्यात घेतला गेला नव्हता. उपजिल्हा रुग्णालयातील हा मृतदेह जिल्हा रूग्णालय ओरोस येथे हलविण्यात आला. मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार दिल्यामुळे पोलिसांसमोर पेच निर्माण झाला होता. गुन्हा दाखल करून कारवाई केल्यानंतर मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्याची तयारी नातेवाईकांनी दर्शवल्यानंतर मृताचा भाऊ अब्दुल रजाक कमरूद्दीन शेख यांच्या तक्रारीनुसार बांदा पोलिसांनी काल रात्री संबंधितांवर गुन्हा दाखल केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.