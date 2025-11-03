एकमेकांवर आदळून दोन मोटारी अपघातग्रस्त
पावशी ः अपघातग्रस्त वाहने.
पावशीत एकमेकांवर आदळून
दोन मोटारी अपघातग्रस्त
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ३ : पावशी येथील मुंबई - गोवा महामार्गावर आज सकाळी झालेल्या भीषण अपघातात दोन मोटारी एकमेकांवर आदळून पलटी झाल्या. या अपघातात दोन्ही वाहनांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
घटनेची माहिती अशी की, पावशी येथील श्री लिंग मंदिराजवळ रस्त्याच्या कडेला एक मोटार उभी होती. त्याचवेळी गोव्याहून मुंबईच्या दिशेने वेगाने जाणाऱ्या दुसऱ्या मोटारीने तीला मागून जोरदार धडक दिली. यात दोन्ही मोटारी रस्त्यावर पलटी झाल्या. धडक दिलेल्या मोटारीमध्ये तीन ते चार प्रवासी होते. अपघातानंतर स्थानिक ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केले. दोन्ही वाहनांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.
