तुळशी विवाहाच्या उत्साहावर ‘पाणी’
तुळशी विवाहाच्या उत्साहावर ‘पाणी’
पावसाचे सावट; भातपिकांचे नुकसान सुरूच
सकाळ वृत्तसेवा
वैभववाडी, ता. ३ ः एक दिवसाच्या विश्रांतीनंतर आज पुन्हा संपूर्ण जिल्ह्याच्या बहुतांशी भागाला मुसळधार पावसाने झोडपून काढले. जिल्हाभर होत असलेल्या तुळशी विवाहाच्या उत्साहावर पावसाचे पाणी पडले. तर पुढील दोन दिवस गावोगावी होणाऱ्या त्रिपुरा पौर्णिमेच्या उत्साहावर देखील पावसाचे सावट असणार आहे. या पावसामुळे भातपिकांचे नुकसान सुरूच आहे.
जिल्ह्यात यावर्षी पाऊस थांबणार कधी? असा प्रश्न आता विचारला जाऊ लागला आहे. मोठ्या प्रमाणात भातपिकांचे नुकसान झाले आहे. उरलेसुरले पिक शेतकऱ्यांच्या हातातून निसटून जात आहे. रविवारी (ता.२) जिल्ह्यात पावसाने विश्रांती घेतली. देवगड तालुक्यातील काही भाग वगळता जिल्ह्याच्या अन्य भागात पूर्णपणे पावसाने विश्रांती घेतली होती. मात्र, जिल्ह्यात सर्वत्र ढगाळ वातावरण होते. आज पहाटेपासूनच ढगाळ वातावरण होते. कोणत्याही क्षणी पाऊस पडेल, अशीच स्थिती होती. त्यानंतर अकरा वाजल्यानंतर पावसाने पूर्णतः उघडीप दिली. मात्र, बारापासून वैभववाडी, कणकवली, देवगड, कुडाळ, सावंतवाडी, दोडामार्ग तालुक्यात पावसाला सुरूवात झाली. दुपारनंतर पावसाचा जोर आणखीणच वाढला. काही भागात मुसळधार पाऊस सुरू होता. वैभववाडी तालुक्याला पावसाने अक्षरक्षः झोडपून काढले. या पावसामुळे भातपिकाच्या नुकसानीत अधिकच वाढ होणार आहे. जिल्ह्यात सर्वत्र आज तुळशी विवाहाचा उत्साह होता. घरोघरी तुळशी विवाहाचा कार्यक्रम होतो. मात्र, सतत पडत असलेल्या पावसामुळे आणि त्यातही सायंकाळी जोर वाढल्याने उत्साहावर पाणी पडले.
---------------
त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या कार्यक्रमावरही सावट
जिल्ह्यातील गावागावात त्रिपुरारी पौर्णिमेचा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. अनेक गावांमध्ये या दिवशी जत्रोत्सव असतो. यावर्षी काही गावांमध्ये ४ नोव्हेंबरला तर काही गावांमध्ये ५ नोव्हेंबरला त्रिपुरा पौर्णिमेचा उत्सव साजरा केला जात आहे. मात्र, दोन्ही दिवस पावसाचा अंदाज असून बुधवारी (ता.५) हवामान विभागाने येलो अलर्ट जाहीर केला आहे. त्यामुळे या उत्सवावर पावसाचे सावट असणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.