मालवण शहरातील रस्ते दुरुस्त करा अन्यथा आंदोलन
मालवण शहरातील रस्ते
दुरुस्त करा अन्यथा आंदोलन
शिल्पा खोत ः ‘बांधकाम’ला निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ३ : शहराच्या मध्यवर्ती भागातील रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले असून रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. यामुळे नागरिकांना आणि पर्यटकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज सामाजिक कार्यकर्त्या शिल्पा खोत यांनी येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सहाय्यक अभियंता अजित पाटील यांच्याकडे तात्काळ रस्ते दुरुस्त करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. या रस्त्याची तात्काळ दुरुस्ती न झाल्यास नागरिकांच्या न्याय हक्कांसाठी तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही सौ. खोत यांनी दिला.
शहराच्या मध्यवर्ती भागातील हॉटेल स्वामी ते सरस्वती टॉकीज ते भरड, देऊळवाडा या रस्त्यासह अन्य रस्ते अत्यंत खराब झाले असून रस्त्यांवर ठिकठिकाणी मोठे खड्डे पडले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांवर खड्डे आणि पावसाचे पाणी साचत असल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. खड्डेमय रस्त्यांमुळे वाहन चालवताना नागरिकांना व पर्यटकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षामुळे मालवणचे नाव खराब होत आहे. त्यामुळे शहर तसेच अन्य भागातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बांधलेले रस्ते तात्काळ दुरुस्त करावेत. या दुरुस्तीसाठी संबंधित कंत्राटदाराला तातडीने कार्यारंभ आदेश देत या रस्त्यांची कामे पूर्ण करून घेण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. जर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्यांच्या समस्येकडे दुर्लक्ष केले आणि वेळेत रस्ते दुरुस्त केले नाहीत तर नागरिकांच्या न्याय हक्कांसाठी तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही सौ. खोत यांनी दिला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.