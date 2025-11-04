02395
अवकाळी पावसाने बाजारपेठांचेही गणित बिघडवले
उलाढालीवर परिणाम; वर्षभराचे अर्थकारण मूळ पदावर आणण्याची चिंता
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. ४ ः सिंधुदुर्गात पावसाने यंदा व्यापाऱ्यांच्या आर्थिक उलाढालीवरही मोठा प्रभाव टाकला आहे. गणेशोत्सव, दिवाळी या मोठ्या सणांच्या काळात होणाऱ्या व्यापाराचा येथील बाजारपेठांच्या आर्थिक गणितात मोठा वाटा असतो. याच काळात पावसामुळे बिघडलेल्या उलाढालीच्या गणिताला पुढच्या काळात कसे सावरायचे? याची चिंता जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच बाजारपेठांना सतावत आहे.
सर्वसाधारणपणे गणेशोत्सव, दिवाळी तसेच उन्हाळी हंगामात व्यवसाय तेजीत जातात. कोकणात गणेशोत्सव मोठा सण असल्याने या काळात मोठी आर्थिक उलाढाल होते. चाकरमानी या काळात गावी आलेले असतात. घरोघरी गणरायाचे आगमन झालेले असल्याने सर्वत्र उत्साही वातावरण असते. त्यानंतर व्यावसायिकांना दिवाळी सणाची ओढ असते. दसरा-दिवाळी दरम्यान बाजारात मोठी उलाढाल होण्याची व्यावसायिकांना आशा असते. दिवाळी दरम्यान पावसाचे प्रमाण कमी होत असल्याने बाजारात घरे, इमारती रंगवण्यासाठी रंग खरेदी करण्यापासून विविध साहित्यांना मागणी वाढते. अन्य सजावटीच्या साहित्यांनी बाजारपेठ सजते. मात्र, परतीच्या लांबलेल्या पावसाने यंदा एकूणच उलाढालीवर परिणाम झाल्याचे व्यावसायिक सांगत आहेत. दिवाळी सणावेळी मोठी उलाढाल होण्याची आशा असते. या अनुषंगाने व्यावसायिकांनी आपापल्या दुकानात माल भरला होता. मात्र, पावसामुळे बाजारातील वर्दळच मंदावली असल्याने उलाढालीवर त्याचा परिणाम दिसला. जिल्हाभरात कमी अधिक प्रमाणात असेच चित्र होते. त्यामुळे व्यावसायिक हिरमुसले आहेत. आता उन्हाळी हंगामावर व्यावसायिकांची भिस्त आहे.
साहित्य आहे; ग्राहक नाही
काही व्यवसाय हंगामी असतात. यामध्ये राखी पौर्णिमेसाठी आणलेल्या राख्या, दिवाळीत शोभिवंत साहित्याला मोठी मागणी असते. अशावेळी आणलेले साहित्य वेळेत विकले गेले तर त्यामध्ये व्यवसायिकांचे भांडवल अडकून राहत नाही. मात्र, परतीच्या पावसाने व्यवसायिकांच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. ऐन दिवाळीत लक्ष्मीपूजनापासून पावसाने जोर धरल्याने बाजारातील उलाढालीवर परिणाम जाणवला. त्यामुळे दुकानात साहित्य आहे. मात्र, ग्राहक नाही अशी अवस्था व्यवसायिकांची झाली आहे.
महागाई आणि पाऊस
यंदा महिन्याच्या मध्यानंतर दिवाळी सण आला. त्यामुळे त्याचाही परिणाम उलाढालीवर झाला असावा. महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. वाढत्या महागाईमुळे आहे त्या वस्तूंमध्ये चालवून घेण्याची वेळ काहींवर येते. कपडे खरेदीवरही पाऊस आणि महागाईमुळे मर्यादा आल्याचे चित्र होते. दिवाळी दरम्यान पाऊस असल्याने बाजारात खरेदीसाठी कोणी बाहेर पडत नसल्याचे चित्र होते. त्यामुळे व्यावसायिकांना त्याचा मोठा फटका बसला.
कोट
यंदाची दिवाळी तुलनेत ‘फ्लॉप’ गेली. दिवाळी दरम्यान बाजारातील सुमारे ८० टक्के उलाढाल मंदावली होती. परतीच्या पावसामुळे व्यावसायिकांना मोठा फटका बसला. दुकानात आशाने माल भरला. मात्र, ग्राहकांचीच कमतरता तसेच वस्तुंना मागणीच नसल्याचे चित्र होते. त्यामुळे अपेक्षित उलाढाल झाली नाही. याचा फटका देवगड तालुक्यासह जिल्ह्यातील व्यावसायिकांना बसला.
- शैलेश कदम, तालुकाध्यक्ष, देवगड तालुका व्यापारी संघ
