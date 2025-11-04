सावर्डे महाविद्यालयाचे ॲथलेटिक्स स्पर्धेत यश
सावर्डे, ता. ४ ः मुंबई विद्यापीठ कोकण झोन विभागांतर्गत डेरवण येथे घेण्यात आलेल्या ॲथलेटिक्स स्पर्धेत सावर्डे येथील सह्याद्री शिक्षणसंस्थेचे कला व विज्ञान महाविद्यालयाच्या आदेश बांद्रे याने गोळाफेक (मुले) व भालाफेक (मुले) या दोन्ही क्रीडाप्रकारात सुवर्णपदक मिळवले. ऋतुराज नाळे याने ४०० मी. डेकॅथलॉन (मुले) या क्रीडाप्रकारात रौप्यपदक प्राप्त केले. या दोन्ही खेळाडूंची आंतरविभागीय ॲथलेटिक्स स्पर्धेसाठी कोकण विभागातर्फे निवड झाली आहे.
