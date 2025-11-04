आंबव पोंक्षे, बुरंबाड गावातील निसर्ग कॅन्व्हासवर
माखजन येथे राज्यस्तरीय निसर्गचित्र स्पर्धा
सकाळ वृत्तसेवा
सावर्डे, ता. ४ ः संगमेश्वर तालुक्यातील माखजन पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या माखजन इंग्लिश स्कूल येथे अशोक पोंक्षे कलादालन आयोजित राज्यस्तरीय निसर्गचित्र स्पर्धा १५ नोव्हेंबरला होईल. निसर्गचित्र रेखाटण्यासाठी विशेषतः आंबवपोंक्षे व बुरंबाड असे गाव निवडण्यात आले आहेत.
१२ नोव्हेंबरला माखजन दशक्रोशीतील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांच्या मुलांसाठी चित्रकला स्पर्धा होणार आहे. १२ ला होणारी दशक्रोशीस्तरीय चित्रकला स्पर्धा ३ गटात होईल. तिसरी ते चौथी, पाचवी ते सातवी आणि आठवी ते दहावी असे तीन गट असतील. विजेत्यांना भेटवस्तू, सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात येईल. स्पर्धा प्रशालेत १२ला सकाळी १०.३० ते दुपारी १ या वेळेत होणार आहे. राज्यस्तरीय निसर्गचित्र कला स्पर्धा १५ ला होणार आहे. ही स्पर्धा खुली असून, आगाऊ नावनोंदणी करावी लागणार आहे. स्पर्धेतील विजेत्यांना रोख रक्कम, सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात येणार आहे. दोन्ही स्पर्धांचा बक्षीस वितरण सोहळा १५ला दुपारी ३ वा. संस्थाध्यक्ष किशोर साठे यांच्या अध्यक्षतेखाली व सामाजिक कार्यकर्ते, ज्येष्ठ रंगकर्मी, आंबवपोंक्षे येथील श्री सूर्यनारायण संस्थेचे अध्यक्ष व उद्योजक अशोक पोंक्षे यांच्या उपस्थितीत होणार आहे.