-बसपाचे प्रदेश सचिव राजेंद्र आयरे यांचे निधन
राजेंद्र आयरे
बसपाचे प्रदेश सचिव
राजेंद्र आयरे यांचे निधन
रत्नागिरी, ता. ४ : बहुजन समाज पक्षाचे प्रदेश सचिव आणि समाजातील एक लढवय्या नेता म्हणून ओळखले जाणारे राजेंद्र लहू आयरे (वय ६९) यांचे हृदयविकाराने बदलापूर येथे दुपारी निधन झाले. त्यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगी, तीन भाऊ, बहीण असा परिवार आहे.
शहरातील परटवणे, अशोकनगर (रत्नागिरी) येथील रहिवासी असलेले राजेंद्र आयरे यांनी दीर्घकाळ बहुजन समाज पक्षात सक्रिय कार्य केले. बहुजन चळवळीसाठी त्यांनी आयुष्य वाहून घेतले होते. काही दिवसांपूर्वी ते आपल्या कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी बदलापूर येथे गेले होते. तिथेच अचानक हृदयविकाराचा झटका आल्याने त्यांचे निधन झाले. त्यांचा मृतदेह बदलापूर येथून रत्नागिरी येथे आणण्यात येणार असून, रात्री उशिरा अंत्यसंस्कार होणार आहे.
