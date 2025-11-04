शिंदे शिवसेनेचा उमेदवार १३ पर्यंत निश्चित ः परब
02448
शिंदे शिवसेनेचा उमेदवार
१३ पर्यंत निश्चित ः परब
सावंतवाडीत स्वबळावर लढणार
सावंतवाडी, ता. ४ ः येथील पालिकेच्या निवडणुकीमध्ये शिंदे शिवसेनेचा नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार हा मराठी, मालवणी बोलणारा, सर्वसामान्य घरातील आणि जनतेसाठी २४ तास वेळ देणारा असेल. १३ नोव्हेंबरपर्यंत त्या चेहऱ्यासह सर्व उमेदवार जाहीर करू. आम्हाला माहितीची गरज नसून स्वतंत्र निवडणुकीला सामोरे जाणार आहोत, अशी माहिती शिंदे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संजू परब यांनी आज येथे दिली.
येथील आपल्या संपर्क कार्यालयात श्री. परब यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते बोलत होते. महिला जिल्हाप्रमुख अॅड. निता सावंत-कविटकर, शहरप्रमुख बाबू कुडतरकर, प्रेमानंद देसाई, अजय गोंदावले आदी उपस्थित होते. श्री. परब म्हणाले, ‘दीपक केसरकर यांनी आतापर्यंत शहराच्या विकासासाठी कोट्यवधीचा निधी या ठिकाणी आणला आहे. वर्षभरात केवळ सावंतवाडी शहरासाठी १६ कोटी रुपये एवढा निधी शहरांमध्ये आणला आहे. पैकी काही कामे मार्गी लागली असून काही कामांना मंजुरीही मिळाली आहे. मात्र, काही लोक एवढे मोठे शहर असूनही तुटपुंजी रक्कम सांगून शहराचा विकास करणार असल्याचे जाहीर करतात हे हास्यास्पद आहे.
सावंतवाडी शहराचा विकास कोण करणार? हे येथील जनतेला माहीत आहे. त्यामुळे कोणी कितीही विकासाच्या बाता मारल्या तरी त्याचा काही फरक पडत नाही.’
