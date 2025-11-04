दोन एसटी बसची समोरासमोर धडक
swt424.jpg
02454
श्रावण ः येथे अपघातग्रस्त झालेल्या एसटी बसेस.
दोन एसटी बसची समोरासमोर धडक
श्रावण येथे अपघातः जीवितहानी टळली; वाहनांचे मात्र नुकसान
सकाळ वृत्तसेवा
आचरा, ता. ४ः कणकवली-आचरा रस्त्यावर श्रावण गवळीवाडी स्टेज क्रमांक ४ येथे दोन एसटींमध्ये समोरासमोर धडक होऊन मोठा अपघात झाला. या घटनेत सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, दोन्ही गाड्यांचे मोठे नुकसान झाले. हा अपघात काल (ता.३) दुपारी साडे तीनच्या सुमारास घडला.
या घटनेची तक्रार कणकवली–देवगड एसटी बसचे चालक अमित प्रकाश पाटील (वय ४५, रा. देवगड, विठ्ठलवाडी) यांनी बेळणे दूरक्षेत्र पोलीस ठाण्यात दिली आहे. तक्रारीनुसार, पाटील हे एसटी (क्रमांक ः एमएच-२० बीएल-४१०७) बसने कणकवलीहून देवगडकडे जात असताना, श्रावण गवळीवाडी येथील चढावावर मसुरे–बांदिवडे–कणकवली मार्गावरील एसटी (क्रमांक ः एमएच-१४ बीटी-५८५७) भरधाव वेगात समोरून आली. ही बस वैभववाडी सांगुळवाडी येथील चालक पंढरीनाथ बाबू फाले (वय ४०) यांच्या ताब्यात होती. त्यांनी रस्त्याच्या स्थितीकडे दुर्लक्ष करून अविचाराने वाहन चालवल्याने दोन्ही बसांची समोरासमोर धडक झाली. या अपघातात दोन्ही एसटींच्या पुढील भागाचे मोठे नुकसान झाले असून बेळणे दूरक्षेत्राचे पोलीस हवालदार उत्तम वंजारे आणि पोलीस नाईक करवंजे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. या प्रकरणाचा तपास आचरा पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक प्रदीप पोवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.