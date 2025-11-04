वैभववाडीत ६० हजारांचा गुटखासदृश्य पदार्थ जप्त
वैभववाडीत ६० हजारांचा
गुटखासदृश पदार्थ जप्त
सकाळ वृत्तसेवा
वैभववाडी, ता. ४ ः येथील संभाजी चौकानजीक ६० हजार ८८० रुपये किमतीचा गुटखासदृश पदार्थ पोलिसांनी पकडला. या प्रकरणी पोलिसांनी उदयकुमार शिनू देवर याला ताब्यात घेतल आहे. ही कारवाई काल (ता.४) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास करण्यात आली.
येथील पोलिस निरीक्षक मनोज सोनवलकर, शिपाई रणजित डबडे शहरातून जात असताना त्यांना संभाजी चौकानजीकातून एडगावच्या दिशेने मोटार (एमएच ०८ आर ४५८८) जाताना दिसली. त्यांनी ती थांबवून मोटार मालक उदयकुमार देवर यांच्याकडे गाडीतील साहित्याविषयी विचारणा केली. सुरुवातीला इतर साहित्य असल्याचे त्याने सांगितले. परंतु तपासणी केली असता त्यामध्ये तीन प्रकारच्या कंपनीचा गुटखासदृश पदार्थ तीन चार पिशवीमध्ये आढळला. पोलिसांनी ६० हजार ८८० रुपयांच्या गुटखासदृश पदार्थ आणि ५० हजार रूपये किमतीची मोटार असा १ लाख १० हजार ८८० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. उदयकुमार याच्याविरोधात अन्नसुरक्षा कायद्यातर्गंत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून यापूर्वीही देखील त्याच्यावर गुन्हा दाखल झालेला आहे.
