-विश्वविजेत्या महिलांना मालगुंडचे सुपुत्र साळवींकडून धडे

भारताच्या विश्वविजयात मालगुंडचा ‘अविष्कार’!
महिला संघाला दिले गोलंदाजीचे धडे ; गावात आनंदोत्सव
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ४ ः वर्ल्डकपच्या अंतिम सामन्यात बलाढ्य दक्षिण आफ्रिका महिला क्रिकेट संघावर भारतीय महिला क्रिकेट संघाने विजय मिळवत विश्वविजेतेपद प्रथमच प्राप्त केले आहे. याच विश्वविजेता महिला क्रिकेट संघाला गोलंदाजीचे धडे देणारे प्रशिक्षक अविष्कार साळवी हे मालगुंड गावचे सुपुत्र असल्याने संपूर्ण मालगुंडवासियांची मान त्यांच्या प्रशिक्षणातील कामगिरीबद्दल उंचावली आहे.
महिला भारतीय क्रिकेट संघाचे गोलंदाज कोच (प्रशिक्षक) अविष्कार साळवी हे मालगुंड गावाचे सुपुत्र असल्याने त्यांनी मालगुंड गावाचे नाव संपूर्ण जगभरात पोचवले आहे तसेच भारतीय महिला क्रिकेट संघाला ऐतिहासिक यश मिळवून देण्यात त्यांचा लाखमोलाचा वाटा ठरला आहे. भारतीय महिला क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक आणि गोलंदाजी प्रशिक्षक यांच्या उल्लेखनीय कामगिरीमुळेच भारतीय संघ अजिंक्य ठरला. या संघाला गोलंदाजीमध्ये विशेष प्रशिक्षण देऊन मूळचे मालगुंड गावचे रहिवासी असलेल्या साळवींनी सर्वोत्तम गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून आपली पात्रता सिद्ध केली. भारतीय महिला क्रिकेट संघाला गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून लाभलेल्या साळवींचे स्टेटसदेखील संपूर्ण मालगुंडवासियांच्या मोबाईलवर झळकत आहेत. साळवी हे खेळाडू म्हणून आणि विशेषत: एक गोलंदाज म्हणून भारतीय संघात तत्कालीन प्रसिद्ध क्रिकेट खेळाडू सौरभ गांगुलींच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघातून वर्ल्डकपमध्ये खेळण्याचा मान पटकावला होता. त्यानंतरच्या काळात आपली खेळाडू म्हणून कारकीर्द थांबवून भारतीय महिला क्रिकेट संघासाठी गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून आपली कामगिरी बजावली आहे.
