मावळंगेत अखेर उभा झाला नवीन विद्युत खांब
पावस ः तालुक्यातील मावळंगे गुळेकरवाडी येथे गंजलेला विद्युतखांब ग्राहकांच्या मागणीनंतर बसवण्यात आला.
मावळंगेत बसवला नवीन विद्युतखांब
पावस, ता. १० ः तालुक्यातील मावळंगे गुळेकरवाडी येथील धोकादायक विद्युतखांबामुळे परिसरामध्ये भीतीचे वातावरण व खंडित वीजपुरवठ्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे गंजलेला विद्युतखांब बदलण्याची मागणी करण्यात आली होती. अखेर संबंधित विद्युत कंपनीने दखल घेऊन नव्याने सिमेंटच्या विद्युतखांबाची व्यवस्था करण्यात आली. या खांबामुळे गेल्या अनेक दिवसाची प्रतीक्षा संपल्याने ग्राहकांनी समाधान व्यक्त केले मावळंगे गुळेकरवाडी येथे या भागांमध्ये प्रथम विद्युतजोडण्या करताना लोखंडी विद्युतखांब बसवण्यात आला होता. त्यानंतर वारंवार मागणी करून त्याकडे विद्युत कंपनीने दुर्लक्ष केले होते. या खांबामुळे या परिसरातील विद्युतसेवा खंडित होण्याची त्याचबरोबर घरावरती पडण्याची शक्यता होती. अशा स्थितीमध्ये लोखंडी गंजलेला खांब बदलण्याची मागणी करण्यात आली होती.
