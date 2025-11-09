‘भक्ती निष्ठा’मधून निःस्वार्थ सेवेचे दर्शन
नंदकुमार घाटे : देवगडमध्ये डॉ. पोकळेंच्या पुस्तकाचे प्रकाशन
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. ९ : गिर्ये (ता. देवगड) येथील डॉ. रघुनाथ पोकळे यांच्या ‘भक्ती निष्ठा’ या आत्मचरित्रपट माहितीपर पुस्तकाचे प्रकाशन उद्योगपती नंदकुमार घाटे यांच्यासह विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत येथे झाले. सहकारात निःस्वार्थपणे काम केलेल्या डॉ. पोकळे यांचे विचार जीवनपटाच्या माध्यमातून त्यांनी मांडल्याचे उद्योगपती घाटे यांनी सांगितले. जीवनात सार्वजनिक काम, भक्तिमार्ग महत्त्वाचा असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
येथील प्रजापिता ब्रह्मकुमारी यांच्या सभागृहात हा कार्यक्रम झाला. यावेळी मंचावर देवगड अर्बन को-ऑप. बँकेचे अध्यक्ष सदाशिव ओगले, डॉ. रघुनाथ पोकळे, संध्याबहन, श्री देव कुणकेश्वर मंदिर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष एकनाथ तेली, संजय मालंडकर आदी उपस्थित होते.
श्री. घाटे यांनी डॉ. पोकळे यांच्यासह संपूर्ण पोकळे परिवार, संध्याबहन यांचा शाल, पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान केला. श्री. घाटे यांनी, डॉ. पोकळे यांच्या कार्याचा उल्लेख करीत त्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकावर प्रकाश टाकला. दुःख विसरण्यासाठी अध्यात्म उपयोगी पडते. माणसाचे विचार महत्त्वाचे असून, ते आत्मसात केले पाहिजेत, असे सांगितले. श्री. ओगले यांनी, माणसाचे जीवन कृती, संचित, प्रारब्ध यावर अवलंबून असते. पुनर्जन्म माणसाच्या कर्मावर ठरतो. आयुष्यात प्रगती साधण्यासाठी काही गोष्टी कानावरून गेल्या पाहिजेत. जीवनात काही वेळ समाजासाठी द्यावा, असे सांगून वैद्यकीय क्षेत्रातील वास्तव आणि आजची परिस्थिती यावर त्यांनी भाष्य केले.
रश्मी कांदळगावकर यांनी गीत सादर केले. यावेळी संध्याबहन, मेघाबहन, श्री. तेली, डॉ. रामदास बोरकर, डॉ. रूपाली पोकळे आदींनी मनोगत व्यक्त केले. श्री. मालंडकर यांनी आभार मानले. कार्यक्रमाला डॉ. प्रशांत पोकळे, डॉ. संकेत पोकळे, डॉ. सचिन पोकळे, शामसुंदर पोकळे, रामदास पोकळे, उत्तम पोकळे, राजेंद्र पोकळे, पडेलचे सरपंच भूषण पोकळे, मनोज पोकळे, श्रेया पोकळे आदी उपस्थित होते.
