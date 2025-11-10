अभंग गायन स्पर्धेत गीतेश कांबळे प्रथम
डोंगरपाल ः अभंग गायन स्पर्धा उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित मान्यवर व ग्रामस्थ.
अभंग गायन स्पर्धेत
गीतेश कांबळे प्रथम
डोंगरपाल येथील स्पर्धा ः श्री देवी माऊली भजन मंडळाचे आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ९ ः डोंगरपाल येथील श्री देवी माऊली भजन मंडळ आयोजित खुल्या अभंग गायन स्पर्धेत मणेरी येथील गीतेश कांबळे यांनी प्रथम क्रमांक मिळविला. मान्यवरांच्या हस्ते सर्व विजेत्या स्पर्धकांना रोख पारितोषिके व चषक देऊन गौरविण्यात आले.
डोंगरपाल येथील श्री देवी माऊली मंदिरात खुली अभंग गायन स्पर्धा उत्साहात झाली. स्पर्धेचे उद्घाटन जिल्हा परिषद माजी शिक्षण व आरोग्य सभापती प्रमोद कामत यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलनाने झाले. यावेळी नितीन सावंत, देवस्थान समिती अध्यक्ष बाबुराव परब, एकनाथ गवस, सहदेव गवस, नामदेव गवस, सदानंद परब, मुकुंद गवस, विश्वास च्यारी, नीलेश मेस्त्री आदी उपस्थित होते.
स्पर्धेचा निकाल पुढीलप्रमाणे : प्रथम क्रमांक गीतेश कांबळे (मणेरी), द्वितीय पारस गवस (डोंगरपाल), तृतीय सर्वज्ञ वराडकर (डेगवे), उत्तेजनार्थ प्रथम सूरज पार्सेकर (न्हावेली) आणि द्वितीय हरीश च्यारी (कुडासे). या कार्यक्रमाच्या आयोजनात प्रमोद कामत व नितीन सावंत यांचे विशेष सहकार्य लाभले.
डेगवे येथील १० वर्षीय सर्वज्ञ वराडकर याच्या गायनाने श्रोत्यांची मने जिंकली. स्पर्धेची सांगता ज्येष्ठ भजनी बुवा जयराम गवस यांनी केली. कार्यक्रमाचे बक्षीस वितरण नितीन सावंत, ग्रामपंचायत सदस्या आरोही गवस, महिला गट प्रमुख जया गवस यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी विश्वनाथ गवस, धनंजय गवस, बाबुराव गवस, कुमार गवस, कृष्णा गवस, राजन गवस, बंटी गवस, अमित गवस, किशोर गवस आणि ग्रामस्थांचे सहकार्य लाभले.
