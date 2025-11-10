गवाणकरांना अभिप्रेत ग्रंथ चळवळ पुढे नेऊ
कुडाळ ः जिल्हा ग्रंथालय संघाच्यावतीने गंगाराम गवाणकर यांना श्रद्धांजली वाहताना जिल्हाध्यक्ष मंगेश मस्के. बाजूला अनंत वैद्य, राजन पांचाळ, ॲड. संतोष सावंत आदी.
गवाणकरांना अभिप्रेत
ग्रंथ चळवळ पुढे नेऊ
मंगेश मस्केः कुडाळात जिल्हा ग्रंथालय संघामार्फत श्रध्दांजली
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ९ः ‘वस्त्रहरण’कार गंगाराम गवाणकर यांना अभिप्रेत असलेली ग्रंथ चळवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात निश्चितपणे पुढे नेऊ. त्यांनी मालवणी भाषेला सातासमुद्रापार सन्मान मिळवून दिला आहे. त्यांचे हे अजरामर कार्य निश्चितपणे पुढे नेले जाईल, असे मत जिल्हा ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष मंगेश मस्के यांनी व्यक्त केले.
कुडाळ येथील र. बा. अनंत शिवाजी देसाई वाचनालयामध्ये जिल्हा ग्रंथालय संघाच्या वतीने गवाणकर यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. यावेळी जिल्हा ग्रंथालय संघाचे संचालक व कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी ‘वस्त्रहरण’कार लेखक, नाटककार गवाणकर यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. श्री. मस्के यांनी, मालवणी भाषेला वेगळ्या उंचीवर नेण्याचे काम गवाणकर यांनी केले. त्यांच्या स्मृती कायम स्मरणात राहतील, असे सांगितले. माजी जिल्हाध्यक्ष अनंत वैद्य यांनी नाटककार गवाणकर यांनी मालवणी भाषा ही किती उंचीचे आहे, हे दाखवून दिले. त्यांनी ‘वस्त्रहरण’मधून मालवणीची वेगळी ओळख संपूर्ण जगाला करून दिली. त्यांचे साहित्य आणि नाट्य चळवळीमधील काम आजच्या तरुणांना प्रेरणादायी आहे, असे सांगितले.
यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्रंथालय संघाचे सचिव राजन पांचाळ, जिल्हा उपाध्यक्ष धाकू तानावडे, संचालक ॲड. संतोष सावंत, सतीश गावडे, प्रसाद दळवी, संजय शिंदे, प्रवीण भोगटे, ऋतुजा केळकर आदी उपस्थित होते.
