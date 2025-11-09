दगडांवर उमटले चिमुकल्यांच्या मनातील रंगतरंग
दगडांवर उमटले चिमुकल्यांच्या मनातील रंगतरंग
गोपुरी आश्रमात ‘स्टोनआर्ट’; छोट्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. ९ : छोट्यांच्या बालविश्वातील रंगरेषांची जादू आज दगडावर पाहायला मिळाली. गोपुरी आश्रमातर्फे आज स्टोन आर्ट कार्यशाळा झाली. यात कणकवली परिसरातील छोट्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. यात त्यांनी दगडांवर विविध रंगछटा उमटवून त्यांना सजीव केले.
गोपुरी आश्रमात प्रत्येक रविवारी ‘जीवन शिक्षण शाळा’ उपक्रम राबवला जातो. यात आज दगडावर चित्र रेखाटने या उपक्रमाला मुलांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. शहर आणि परिसरातील शंभरहून अधिक मुलांनी या कार्यशाळेत सहभाग घेऊन आपले भावविश्व विविध रंगांच्या माध्यमातून दगडावर रेखाटण्याचा मनसोक्त आनंद घेतला.
गोपुरी आश्रमातील चिकुच्या बागेत कलाशिक्षक, चित्रकार, मूर्तिकार शंकर राणे यांच्या मार्गदर्शनाखील मुलांनी रंगसाहित्याद्वारे दगडावर चित्र रेखाटून आपल्यातील कलात्मकता अन् सृजनशीलता दाखवून दिली. दगडावर चित्र रेखाटताना लहान चित्रकारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले. या कार्यशाळेत गोपुरी आश्रमाचे अध्यक्ष प्रा. राजेंद्र मुंबरकर, सचिव विनायक ऊर्फ बाळू मेस्त्री, अर्पिता मुंबरकर, संदीप सावंत, सदाशिव राणे यांनीही मार्गदर्शन केले.
