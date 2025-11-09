रत्नागिरी-गीता मंडळातर्फे २२, २३ ला गीता जयंती उत्सव
गीता जयंतीनिमित्त विविध स्पर्धा
२२ पासून आयोजन ः १ डिसेंबरला होणार पारितोषिक वितरण
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ९ ः शहरातील जयस्तंभ-खारेघाट रोड येथील गीता मंडळातर्फे गीता जयंती उत्सवानिमित्त २२ व २३ नोव्हेंबर या कालावधीत विविध स्पर्धांचे योजन करण्यात आले आहे. स्पर्धांचा पारितोषिक वितरण समारंभ १ डिसेंबरला म्हणजेच गीता जयंती उत्सवात दुपारी साडेचारच्या सुमारास मंडळाच्या सभागृहात होणार आहे.
२२ नोव्हेंबरला सकाळी साडेआठ वाजता सुलेखन स्पर्धेला सुरवात होणार आहे. या स्पर्धा तिसरी ते चौथी, पाचवी ते सातवी, आठवी ते दहावी अशा तीन गटात होतील. यासाठी लेखन मजकूर (मराठी) व आखीव कागद स्पर्धेच्यावेळी देण्यात येणार आहे. याच दिवशी दुपारी १२ ते २ यावेळात पाचवी ते सातवी व आठवी ते दहावी या गटात चित्रकला स्पर्धा होईल. पहिल्या गटासाठी चित्र ः बाळकृष्ण, तर मोठ्या गटासाठी नटखट कन्हय्या हे चित्र काढायचे आहे. चित्रासाठी कागद दिला जाईल. इतर साहित्य स्पर्धकांचे असेल. दुपारी चार वाजता भक्तिगीत स्पर्धा पाचवी ते सातवी, आठवी ते दहावी या गटात होईल. प्रत्येक गटात दहा स्पर्धकांना सामावून घेतले जाणार आहे. २३ ला सकाळी ८ वाजता सूर्यनमस्कार स्पर्धा होईल. पाचवी ते सातवी या गटासाठी पाच सूर्यनमस्कार, तर आठवी ते दहावी गटासाठी १० सूर्यनमस्कार घालावयाचे आहेत. सकाळी साडेनऊ वाजता योगासन स्पर्धा होईल. यामध्ये आठवी ते दहावी, खुला गट (पुरुष), खुला गट महिला अशा तीन गटात स्पर्धा होईल. स्पर्धकाने तिन्ही गटासाठी सर्वांगासन, चक्रासन, भुजंगासन, धुरासन, अर्घ्य मत्स्येंद्रासन ही योगासने करावयाची आहेत. सायंकाळी ४ ते ६ वाजता रांगोळी स्पर्धा होईल. ही स्पर्धा १६ वर्षांखालील व वरील मुलामुलींसाठी आहे. स्पर्धकांनी हॉलच्या लादीवर २ बाय दोन फुट चौकोना आपल्या आवडीची रांगोळी काढावयाची आहे. प्रत्येक स्पर्धेतील प्रथम तीन क्रमांकाना रोख बक्षीस देण्यात येईल व दोन उत्तेजनार्थ क्रमांकाना भेटवस्तू देण्यात येईल. प्रत्येक स्पर्धकास प्रशस्तिपत्रक व देण्यात येणार आहे. सर्व स्पर्धा गीता मंडळ येथे घेण्यात येणार आहेत. स्पर्धकांनी आपली नावे स्पर्धेपूर्वी किमान दोन दिवस अगोदर मंडळाच्या कार्यालयात द्यावी अथवा कार्यालयात सायंकाळी साडेचार ते सहा यावेळी संपर्क साधून नावनोंदणी करावी.
