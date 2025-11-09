पोषण आहाराची चोरी टाळण्यासाठी राजापूरात आंदोलन
आहाराची चोरी टाळण्यासाठी राजापुरात आंदोलन
मनोज आडविलकर ; नाटेतील चोरीप्रकरणी कडक कारवाईंची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ९ ः तालुक्यातील नाटे विद्यामंदिर व महाविद्यालयातील पोषण आहाराचा तांदूळ चोरून नेणारी गाडी ग्रामस्थांनी पकडून दिली. या प्रकरणी संबंधित संशयितांवर गुन्हा नोंदला गेला आहे. मात्र असे प्रकार तालुक्यात पुन्हा होऊ नयेत म्हणून, संबधितांवर कडक कारवाई व्हावी, यासाठी लवकरच जनआंदोलन करणार आहोत, अशी माहिती शिवसेना विभाग प्रमुख मनोज आडविलकर यांनी दिली.
नाटेनगर विद्यालयाच्या गोदामातून पोषण आहाराच्या तांदळाची पोती चोरून नेणारी गाडी काही जागरूक नागरिकांनी अडवून नाटे पोलिसांच्या ताब्यात दिली. या प्रकरणात संशयित चौघांविरोधात नाटे पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांना न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. या तांदूळ चोरी प्रकरणात आणखी काही जणांचा समावेश असण्याची शक्यता असून पोलिसांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कठोर शिक्षा द्यावी, अशी मागणी परिसरातून होत आहे. काहीजण संबधितांना वाचविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचेही बोलले जात आहे. त्याबद्दल आडविलकर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. नाटे येथील विद्यामंदिरमध्ये सद्या शाळेतील मुलांना नित्कृष्ट दर्जाचा पोषण आहार दिला जात आहे. तोही तटपुंजा मिळत आहे. असे प्रकार तालुक्यातील अन्य शाळेमध्ये घडू नये व मुलांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या संबधितांवर योग्य ती कारवाई होण्याकरीता नाटे येथे मंगळवारी (ता. ११) जनआंदोलन करणार आहोत. तालुक्यातील नागरीकांनी यामध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन शिवसेना विभागप्रमुख मनोज आडविलकर यांनी केले आहे.
