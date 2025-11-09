पाली बाजारपेठेतील अपघातप्रवण गटार तोडा
पालीः मुंबई-गोवा महामार्गावर पाली बाजारपेठेत चुकीच्या पद्धतीने बांधलेले धोकादायक उंच गटार.
ग्रामस्थांची मागणी; महामार्गावर चुकीच्या बांधकामाचा फटका
सकाळ वृत्तसेवा
पाली, ता. ९ ः मुंबई-गोवा महामार्गावरील पाली बाजारपेठ ते सुतारवाडी जाणाऱ्या रस्त्याच्या तोंडावर चुकीच्या पद्धतीने बांधण्यात आलेल्या उंच अपघातप्रवण गटारामुळे वाहनांना व पादचाऱ्यांना तेथून ये-जा करताना कसरत करावी लागत आहे. या गोंधळात मोठा अपघात होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे ते धोकादायक गटार तातडीने तोडावे अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
महामार्गावरील पाली बाजारपेठमध्ये चुकीच्या पद्धतीने रचना असणारी धोकादायक अशी उंच गटारे बांधण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे बाजारपेठ ते सुतारवाडी जाणार्या मुख्य मार्गाच्या तोंडाला उंच गटार बांधल्याने तीव्र चढाव व उतार तयार झालेला आहे. हे अत्यंत धोकादायक असून तेथे अनेकदा दुचाकीस्वार वाहनावरून पडले आहेत. तर अनेकदा वाहने तीव्र उतारामुळे अनियंत्रित होऊन महामार्गावर जाऊन अपघात होण्याची शक्यता आहे. सध्या येथे उड्डाणपूलचा काम सुरू असल्यामुळे रस्ता अरुंद झाला आहे. त्यामुळे वाहतुक कोंडी होत आहे. त्याशिवाय याच रस्त्यावर बँका, पतसंस्था, दवाखाने, दुकाने, लॅबोरेटरी, मैदान, व्यायामशाळा, नागरी वस्ती अशा सर्व महत्वाच्या आस्थापना असल्याने व शाळेकडे जाणारा मार्ग असल्याने हा मुख्य रस्ता कायमच वर्दळीचा असतो. उंच गटारांमुळे जेष्ठ नागरिक, महिला यांना चालतानाही कसरत करावी लागते. अनेकवेळा चारचाकी वाहने उंच गटारामुळे आपटतात. महामार्गावरील पाली बाजारपेठेतील चुकीच्या पद्धतीने बांधलेले अपघातप्रवण उंच गटार तातडीने तोडण्याची मागणी होत आहे. याकडे दुर्लक्ष झाले तर होणाऱ्या अपघातांना सार्वजनिक बांधकाम राष्ट्रीय महामार्ग विभाग व संबंधित कंत्राटदार राहतील असे ग्रामस्थांनी सांगितले आहे.
