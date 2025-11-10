खेड पालिकेत विजयाची दोरी महिलांच्या हाती
खेडमध्ये विजयाची दोरी महिलांच्या हाती
२० उमेदवार येणार निवडून ; ६६ दुबार मतदार आढळले
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. १० : खेड पालिकेच्या निवडणुकीसाठी १३ हजार ९९५ मतदार मतदान करणार आहेत. त्यामुळे ६५०० पुरुष तर ७४९५ स्त्री मतदारांचा समावेश असल्याची माहिती निवडणूक अधिकारी सुधीर सोनावणे व मुख्याधिकारी महादेव रोडगे दिली.
१० प्रभागातून २० उमेदवार निवडून येणार आहेत. १० प्रभागातील २० केंद्रामध्ये ८० कर्मचारी तैनात करण्यात आले असून १० शिपाई, ३ झोनल अधिकारी व पोलिस कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पालिका हद्दीतील दुबार मतदारांची शोधमोहीम सुरू झाली असून आतापर्यंत ६६ दुबार मतदार आढळले आहेत. एकाच नावाच्या दोन व्यक्तीही असू शकतात, अशा मतदारांकडून आणि दोन ठिकाणी नावे समाविष्ट असतील तर एकाच ठिकाणी नाव ठेवण्याबाबतची शपथपत्रे घेण्यात येणार असल्याचे सोनवणे यांनी सांगितले. अपंग मतदारांसाठी रॅम्पची व्यवस्था करण्यात येणार असून वीज, पाणी, मंडप यांचीही व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
---
