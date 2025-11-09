''ओंकार''चा त्वरित बंदोबस्त करा; अन्यथा जनआंदोलन
‘ओंकार’चा त्वरित बंदोबस्त
करा; अन्यथा जनआंदोलन
काणेकर ः वनविभागाला इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ९ ः बांदा परिसरात फिरत असलेल्या ओंकार हत्तीच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर झाला असून, वनविभागाच्या निष्क्रियतेविरोधात संताप उसळला आहे. ओंकार हत्तीचा तत्काळ बंदोबस्त करा. त्याला त्रास देणाऱ्या गुन्हेगार प्रवृत्तींवर कठोर कारवाई करा; अन्यथा रस्त्यावर उतरून तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा ठाकरे गट शिवसेनेचे बांदा शहर प्रमुख तथा ग्रामपंचायत सदस्य साईप्रसाद काणेकर यांनी दिला आहे.
काणेकर यांनी सांगितले की, ‘वनविभागाचे अधिकारी केवळ पाहत बसले आहेत; मात्र ओंकार हत्तीला ना संरक्षण मिळतेय, ना शेतकऱ्यांना न्याय. ओंकार हत्ती सध्या बांदा, इन्सुली व वाफोली परिसरात सतत वावरत आहे. त्याच्या हालचालींमुळे ग्रामस्थांत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हत्तीच्या अंगावर सुतळी बॉम्ब फेकण्याचे निर्घृण प्रकार सुरू असल्याचे समोर आले असून हे वन्यजीवांवरील अत्याचाराचे गंभीर उदाहरण आहे. हा प्रकार मानवतेला काळिमा फासणारा आहे. यामागील दोषींवर गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. ओंकार हत्तीला नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षितपणे परत पाठवणे ही वनविभागाची जबाबदारी आहे. याबाबत वनविभागाने तातडीने पावले उचलावीत. हत्तीमुळे नुकसान झालेल्या भातशेती व बागायतींचे पंचनामे अद्याप करण्यात आलेले नाहीत, ही बाब गंभीर आहे. शेतकऱ्यांना तत्काळ नुकसानभरपाई द्या; अन्यथा वनविभागाच्या दारात जनता मोर्चा घेऊन उभी राहील, असा इशारा काणेकर यांनी दिला आहे.
