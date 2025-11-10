चिपळूण : पिंपळी–खडपोली पुलाच्या पुनर्बांधणीसाठी अखेर निविदा जाहिर
खडपोली पुलाच्या पुनर्बांधणीसाठी अखेर निविदा जाहीर
अडीच महिन्यांनी मुहूर्त; एमआयडीसी परिसरातील जनतेला दिलासा
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १० : पिंपळी–नांदिवसे रस्त्यावरील खचलेल्या पुलाच्या पुनर्बांधणीसाठी तब्बल अडीच महिन्यांच्या प्रतिक्षेनंतर अखेर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) निविदा प्रक्रिया जाहीर केली आहे. या पुलासह कालव्यावरील पुलाचेही पुनर्बांधणीचे काम करण्यात येणार असून, दोन्ही पुलांसाठी एकत्रित २९ कोटी २७ लाख ७९ हजार ९८२ रुपयांचा खर्च येणार आहे.
ऑगस्ट महिन्यात पिंपळी–खडपोली पूल खचल्याने खडपोली एमआयडीसीसह दसपटी परिसरातील गावांचा संपर्क पूर्णपणे तुटला होता. त्यामुळे विद्यार्थी, शेतकरी, व्यावसायिक आणि ग्रामस्थांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत होता. पर्यायी मार्ग म्हणून पेढांबे आणि शिरगावमार्गे मोठा वळसा घ्यावा लागत असल्याने वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा मोठा अपव्यय होत होता.
घटनेच्या दुसऱ्याच दिवशी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी घटनास्थळी पाहणी करून १५ दिवसांत निविदा प्रक्रिया सुरू होईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर कोकण विभागाचे मुख्य अभियंता सचिन राक्षे यांनीही स्थळाची पाहणी केली होती. दोन्ही पूल आधुनिक पद्धतीने बांधले जाणार आहेत. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जलसंपदा विभागाची परवानगी घ्यावी लागली. काही चाचण्या घ्याव्या लागल्या. त्यानंतर पुलासाठीचे अंदाजपत्रक आणि अंदाजपत्रकाला मान्यता घ्यावी लागली. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेला उशीर झाला. पुढील पंधरा दिवसात निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन कामाला सुरवात होण्याची शक्यता आहे.
