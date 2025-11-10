साखरपा ः निराधार महिलांचे पेंशन ५ हजार करा
साखरपा : आमदार शेखर निकम यांना निवेदन देताना चक्रभेदीच्या वैदेही सावंत.
निराधार महिलांचे पेन्शन ५ हजार करा
चक्रभेदीची मागणी ; आमदार शेखर निकम यांना निवेदन
साखरपा, ता. १० : निराधार आणि विधवा महिलांना देण्यात येत असलेली शासन निर्धारित पेन्शन आजच्या महागाईच्या काळात अत्यंत तुटपुंजी आहे ती किमान ५ हजार रुपये करावी, अशी मागणी चक्रभेदी फाउंडेशनतर्फे आमदार शेखर निकम यांच्याकडे करण्यात आली आहे. याबाबतचे निवेदन आमदारांना देण्यात आले.
विधवा, निराधार महिलांसाठी शासन दर महिन्याला श्रावणबाळ वृद्धापकाळ योजना आणि संजय गांधी निराधार योजना राबवत आहे. या दोन्ही योजनेंतर्गत महिलांना महिना १५०० एवढे पेन्शन दिले जाते; पण आजच्या महागाईच्या काळात ही आर्थिक मदत अत्यंत तुटपुंजी ठरत आहे. वाढत्या वयाबरोबर आरोग्य खर्च, जीवनोपयोगी वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती पाहता शासनाकडून देण्यात येणारे दीड हजार रुपये हे अत्यंत तुटपुंजे ठरत आहेत. त्यामुळे महिलांना किमान सन्मानाने राहता यावे यासाठी हे पेन्शन किमान ५ हजार रुपये करावी, अशी मागणी चक्रभेदी फाउंडेशनने केली आहे. संस्थेच्या अध्यक्षा वैदेही सावंत यांनी नुकतीच आमदार निकम यांची भेट घेतली आणि त्यांना हे निवेदन दिले. त्यात पेन्शनवाढीची मागणी करण्यात आली आहे. विधानसभेच्या अधिवेशनात हा प्रश्न मांडण्याचे आश्वासन आमदान निकम यांनी दिले आहे. या वेळी मावळंगे गावाचे सरपंच वीर, आंबवपोंक्षे गावचे सरपंच शेखर उकार्डे, सुहास भागडे, तंटामुक्ती अध्यक्ष संजय पवार आदी उपस्थित होते.
