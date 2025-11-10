रुग्णवाहिकेने वेळेत उपचार
रुग्णवाहिका ठरली संकटमोचक
सकाळ वृत्तसेवा
साखरपा, ता. १० : साखरपा, लांजा, राजापूर विधानसभा क्षेत्रातील आमदार किरण सामंत यांनी दाभोळे जिल्हा परिषद गटाला दिलेल्या रुग्णवाहिकेमुळे एका माजी सरपंचांना वेळेत उपचार मिळाले. ही घटना मेघी (ता. संगमेश्वर) येथे घडली.
दाभोळे जिल्हा परिषद गटासाठी आमदार सामंत यांनी एक रुग्णवाहिका दिली आहे. आठच दिवसांपूर्वी त्या रुग्णवाहिकेचा लोकार्पण समारंभ संपन्न झाला. त्यानंतर बुधवारी (ता. ५) मेघी येथील माजी सरपंच बबन करंबेळे यांना रात्री अस्वस्थ वाटू लागले. त्यांना लगेच देवळे येथील खासगी दवाखान्यात आणण्यात आले. तिथे तपासणी केली असता करंबेळे यांना पक्षाघाताचा तीव्र झटका आल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे डॉ. मांगलेकर यांनी त्यांना तातडीने रत्नागिरी येथे नेण्याचा सल्ला दिली. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन गावातील तरुण कार्यकर्त्यांनी आमदार सामंत यांनी उपलब्ध करून दिलेली रुग्णवाहिका मागवून घेतली. युवासेना शाखाप्रमुख समीर आंब्रे यांनी स्वतः रुग्णवाहिकेचे सारथ्य करून अवघ्या ३५ मिनिटात रत्नागिरीतील रुग्णालय गाठले. करंबेळे यांना तिथे दाखल करून वेळीच पुढील उपचार सुरू झाले. आमदार सामंत यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या रुग्णवाहिकेमुळे ही हालचाल शक्य झाली.
