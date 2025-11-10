-नमन लोककला जिल्हाध्यक्षपदी प्रभाकर कांबळे
नमन लोककला जिल्हाध्यक्षपदी कांबळे
चिपळूण, ता. १० ः नमन लोककला रत्नागिरी जिल्हा या मातृसंस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा सिद्धगिरी मंगल कार्यालय येथे झाली. नूतन कार्यकारिणीत अध्यक्षपदी प्रभाकर उर्फ पी. टी. कांबळे यांची बिनविरोध निवड झाली. सचिवपदी रवींद्र कोटकर आणि खजिनदारपदी ॲड. संतोष कुळे यांची बिनविरोध निवड झाली.
नमन लोककलेला चालना देण्यासाठी आणि नमन लोककलेचा वारसा पुढच्या पिढीला देण्याच्या उद्देशाने नमन कलेतील मातृसंस्था स्थापन करण्यात आली आहे. नुकतीच संस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडली. या सभेत नवीन कार्यकारिणी गठित करण्यात आली. यामध्ये उपाध्यक्षपदी मोहन घडशी, सहसचिवपदी चंद्रशेखर पांचाळ तर सदस्य संजय भागडे, भिकाजी भुवड, तानाजी गुडेकर (चिपळूण), संजय पेजले (गुहागर), संजय बुरटे (खेड), सुनील गांगरकर, तानाजी दोरखंडे (संगमेश्वर), विलास भातडे, विश्वनाथ गावडे, श्रीधर खापरे, हरिश्चंद्र बडंबे (रत्नागिरी), चंद्रकांत पालकर (लांजा), मुकुंद बावकर, शिवाजी मासये (राजापूर) यांना संधी देण्यात आली.
