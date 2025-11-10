जयंतीनिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रम
रत्नागिरीचे ग्रामदैवत श्री कालभैरव
रत्नागिरीत उद्या कालभैरव जयंती
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १० : झाडगाव (ता. रत्नागिरी) येथील श्रीदेव भेरी, जोगेश्वरी, नवलाई-पावणाई, तृणबिंदूकेश्वर ट्रस्टतर्फे येत्या बुधवारी (ता. १२) कालभैरव जयंती विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक उपक्रमांनी मोठ्या भक्तीभावात साजरी करण्यात येणार आहे. दिवसभर चालणाऱ्या या उत्सवासाठी स्थानिक भक्त, गावकरी तसेच परिसरातील भाविकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
या दिवशी सकाळी ७.३० वा. बारा वाड्यांच्यावतीने श्रीदेव भैरीवर अभिषेकाने विधीला सुरुवात होणार आहे. ८ वा. सत्यनारायण पूजेचा प्रारंभ होईल. ८.३० वा. कालभैरव याग (होमहवन) पार पडणार असून, ९ वा. सामूहिक कालभैरवव्रत पठण दिंडोरी प्रतिष्ठानचे श्री स्वामी समर्थ सेवा केंद्रातर्फे (नाचणे) यांचे भक्त करतील. उत्सवात दिवसभर विविध भजन मंडळांच्या सुमधुर कार्यक्रमांची मेजवानी भाविकांना लाभणार आहे. दुपारी २ ते ३ या वेळेत श्रीराम प्रासादिक भजन मंडळ (शिरसे राजापूर, बुवा संतोष शिरसेकर), ३ ते ४ या वेळेत स्वामी समर्थ प्रासादिक भजन मंडळ (आंबेशेत, बुवा शुभम वायंगणकर), सायं. ६ ते ८ दरम्यान कृपासिंधू प्रासादिक भजन मंडळ (वेळणेश्वर, तळवली, बुवा कौशल पिलणकर), रात्री ८ ते १० या वेळेत कालभैरव प्रासादिक भजन मंडळ (मुरूगवाडा, बुवा दीपक पिलणकर) यांचे भजन होईल.
समारोपाच्या सत्रात रात्री १० ते १२ या वेळेत श्री दत्तप्रासादिक भजन मंडळ (घुडेवठार, बुवा सुदेश नागवेकर) यांचे भजन होईल. रात्री १२ वा. आरतीने जयंती कार्यक्रमाची सांगता होईल. दुपारी १२ वाजल्यापासून सायंकाळपर्यंत खिचडी प्रसाद देण्यात येणार असल्याची माहिती ट्रस्टतर्फे देण्यात आली.
