''इंद्रधनुष्य'' युवा महोत्सवात हर्ष नकाशेला पाच पदके
जळगावः ‘इंद्रधनुष्य २०२५’ राज्य युवा महोत्सवात हर्ष नकाशेला गौरविताना मान्यवर.
‘इंद्रधनुष्य’ युवा महोत्सवात
हर्ष नकाशेला पाच पदके
सकाळ वृत्तसेवा
वैभववाडी, ता. १०ः ‘इंद्रधनुष्य २०२५’ या २१ व्या राज्यस्तरीय युवा महोत्सवात आनंदीबाई रावराणे महाविद्यालयाचा हर्ष नकाशे या विद्यार्थ्याने गायन आणि संगीत क्षेत्रात पाच पदके पटकावली. या महोत्सवात राज्यातील २५ विद्यापीठांचे विद्यार्थी सहभागी झाले. हर्षचा मुंबई विद्यापीठाच्या टीममध्ये सहभाग होता. राज्यभरातील विद्यापीठांचा समावेश असलेला ‘इंद्रधनुष्य २०२५’ हा आंतरविद्यापीठ महोत्सव जळगाव येथे ६ नोव्हेंबरला झाला.
मुंबई विद्यापीठाच्या टीममध्ये येथील आनंदीबाई रावराणे महाविद्यालयाचा विद्यार्थी हर्षचा समावेश होता. त्याने संगीत, गायन अशा सहा विषयांत सहभाग घेतला. यामध्ये त्याने पाच विषयांत पदके पटकावली. भारतीय शास्त्रीय गायनात सुवर्ण, समूह गायनात सुवर्ण, पाश्चिमात्य समूह गायनात सुवर्ण तसेच नाट्यसंगीत गायनात रौप्य, भारतीय लोकवाद्य संगीत गायनात रौप्य व लोकवाद्य गायनात रौप्यपदक प्राप्त केले. महाराणा प्रतापसिंह शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष व माजी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य डॉ. एन. व्ही. गवळी व प्राध्यापक वर्गाने त्याचे अभिनदंन केले आहे. हर्ष याने गेली अनेक वर्षे संगीत, गायन, शास्त्रीय गायन क्षेत्रात विविध ठिकाणी आपला ठसा उमटविला आहे.
