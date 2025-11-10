क्राईम
पादचाऱ्यासह
दुचाकीस्वार जखमी
रत्नागिरी ः शहरातील चर्मालय येथील रस्त्यावर दुचाकी निष्काळजीपणे चालवून पादचाऱ्याला धडक दिली. या प्रकरणी स्वाराविरुद्ध शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सफवान जिकीर बोरकर (वय २६, रा. ग्रीन पार्क चौक, कोकणनगर, रत्नागिरी) असे संशयित स्वाराचे नाव आहे. ही घटना बुधवारी (ता. ५) रात्री चर्मालय नाका रस्त्यावर घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार संशयित सफवान हा दुचाकी घेऊन मजगाव ते चर्मालय असा जात असताना दुचाकी निष्काळजीपणे चालवून पादचारी रामनिहोर छोटेलाल पटेल (वय ४०, रा. चर्मालय, रत्नागिरी मुळ ः रायपूर जि. रिवा, मध्यप्रदेश) याला धडक दिली. या अपघातात दुचाकीचेही नुकसान झाले व स्वतःही जखमी झाला. या प्रकरणी महिला पोलिस हेड कॉन्स्टेबल अमिता पाटील यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
अमली पदार्थाचे सेवन
करणाऱ्यावर गुन्हा
रत्नागिरी ः शहराजवळील पेठकिल्ला, भगवती किल्ल्याच्या पायथ्याशी अमलीपदार्थ सेवन करणाऱ्या तरुणाविरुद्ध शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हारुन आकलीम सय्यद (वय १८) असे संशयित तरुणाचे नाव आहे. ही घटना शुक्रवारी (ता. ७) रात्री पेठकिल्ला येथील भगवती किल्ल्याच्या पायथ्याशी बॅकवाटर वॉल येथे निदर्शनास आली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार संशयित हा भगवती किल्ल्याच्या पायथ्याशी अमली पदार्थाचे सेवन करताना आढळला. या प्रकरणी पोलिस हेड कॉन्स्टेबल पंकज पडेलकर यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
मिरजोळेत जुगारावर
पोलिसांचा छापा
रत्नागिरी ः शहरानजीकच्या मिरजोळे, रेल्वेस्टेशन जाणाऱ्या अंतर्गत रस्त्यावरील टपरीच्या आडोशाला विनापरवाना मटका जुगारावर पोलिसांनी कारवाई केली. या कारवाईत साहित्यासह ८३० रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला. शहर पोलिस ठाण्यात संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. रवींद्र सीताराम पवार (वय ४५, रा. पाडावेवाडी, जांगलदेव, मिरजोळे, मुळ ः पंचशिलनगर सेवासंघ, सायन-मुंबई) असे संशयिताचे नाव आहे. या प्रकरणी पोलिस हेड कॉन्स्टेबल राकेश तटकरी यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
राजधानी एक्सप्रेसच्या
धडकेत तरुणाचा मृत्यू
रत्नागिरी ः तालुक्यातील उमरे गावच्या रेल्वेच्या ओव्हर ब्रिजवर राजधानी एक्स्प्रसची धडक लागून तरुणाचा मृत्यू झाला. स्वरूप दयानंद कांबळे (वय ३०, रा. उमरे कांबळेवाडी, रत्नागिरी) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. ही घटना शनिवारी (ता. ८) दुपारी उमरे गावच्या ओव्हरब्रीजवर घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार स्वरूप कांबळे याला उमरे गावच्या ओव्हरब्रीजवर राजधानी एक्सप्रेसची धडक झाली. या धडकेत त्याचा मृत्यू झाला. ग्रामीण पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
प्रौढाचा आकस्मिक मृत्यू
रत्नागिरी ः बेशुद्ध पडलेल्या प्रौढाला उपचारासाठी खासगी हॉस्पिटल येथे दाखल केले होते. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्याला तपासून मृत घोषित केले. राजेंद्र पांडुरंग कळंबटे (वय ५०, रा. कोहिनूर व्हॅली व्ह्यू, गोडावून स्टॉप, रत्नागिरी) असे मृत प्रौढाचे नाव आहे. ही घटना शुक्रवारी (ता. ७) सायंकाळी घडली. शहर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
