क्राईम
दारूविक्री करणाऱ्या
महिलेविरुद्ध गुन्हा
रत्नागिरी ः तालुक्यातील चांदेराई ते कुरतडे जाणाऱ्या रस्त्यावर विनापरवाना हातभट्टीची दारूविक्री करणाऱ्या महिलेविरुद्ध पोलिसांनी कारवाई केली. या कारवाईत २६० रुपयांची पाच लिटर दारू जप्त केली. ग्रामीण पोलिस ठाण्यात संशयित महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना रविवारी (ता. ९) सायंकाळी चांदेराई ते कुरतडे जाणाऱ्या रस्त्यालगत एका पत्र्याच्या शेडमध्ये निदर्शनास आली. या प्रकरणी पोलिस हेडकॉन्स्टेबल रोशन सुर्वे यांनी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयित महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
मासेमारीसाठी गेलेल्या
खलाशाचा मृत्यू
रत्नागिरी ः शहराजवळील मिरकरवाडा समुद्रात खोल मासेमारी करत असताना खलाशाच्या छातीत दुखू लागल्याने तत्काळ त्याला उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. जागुराम जितुराम चौधरी (वय ४९, रा. गाव चौमाला, जि. कैलाली, नेपाळ, सध्या ः मिरकरवाडा, रत्नागिरी) असे मृत खलाशाचे नाव आहे. ही घटना रविवारी (ता. ९) दुपारी घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, चौधरी हे रुकसाना अमिरूद्दीन भाटकर यांच्या मालकीच्या अकीफ दानिश बोटीवर खलाशी म्हणून कामाला होते. शनिवारी (ता. ८) पहाटे अकीफ दानिश या बोटीने मासेमारी करण्यासाठी खलाशी व तांडेल असे मिरकरवाडा खोल समुद्रात मासेमारी करत असताना जागुराम चौधरी यांच्या छातीत दुखू लागले. तत्काळ त्यांना मिरकरवाडा जेटी-२ येथून रुग्णवाहिकेने जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असता तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. शहर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
