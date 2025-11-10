ॊ‘वनतारा’त नको; निसर्ग अधिवासात सोडा
गवस यांचे उपोषण; ‘ओंकार’प्रश्नी उपवनसंरक्षकांशी चर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. १० ः ओंकार हत्तीला ‘वनतारा’त न नेता नैसर्गिक अधिवासात पाठवावे तसेच हत्तीवर फटाके फोडणाऱ्या व मारहाण करणाऱ्यांवर तात्काळ कठोर कारवाई करावी, यासाठी वाफोली येथील सामाजिक कार्यकर्ते गुणेश गवस यांनी येथील श्रीराम चौकात आज बेमुदत उपोषण छेडले. यावेळी सावंतवाडीचे उपवनसंरक्षक सुहास पाटील यांनी उपोषणस्थळी भेट देत चर्चा केली.
यावेळी गवस यांनी वन खात्याला पंधरा दिवसांची डेडलाईन दिली. कारवाई न झाल्यास २६ ला वन खात्याच्या कार्यालयावर ग्रामस्थांसह धडक देण्याचा इशारा गवस यांनी दिला. यावेळी बांदा वाफोली परिसरातील ओंकार प्रेमी नागरिक उपस्थित होते. ओंकार हत्तीचा वावर सध्या बांदा, इन्सुली, वाफोली परिसरात आहे. गेले अनेक दिवस तो येथील परिसरात स्थिरावला आहे. वन खात्याचे कर्मचारी व काही ग्रामस्थ त्याला त्रास देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप श्री. गवस यांनी केला. हत्तीला मारहाण व फटाके फोडून अस्वस्थ करणाऱ्यांवर पोलिसांत फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, ‘वनतारा’त न हलवता त्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडून संवर्धन करावे. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हत्तींसाठी सुरक्षित वनक्षेत्र आरक्षित करावे, अशा मागण्या श्री. गवस यांनी केल्या.
सामाजिक कार्यकर्ते साईप्रसाद कल्याणकर, ग्रामपंचायत सदस्य साईप्रसाद काणेकर, राजाराम उर्फ बाळू सावंत, संजय आईर, भैय्या गोवेकर, बाळा आकेरकर, शामू धुरी, कास सरपंच प्रवीण पंडित, उल्हास परब, प्रकाश वालावलकर, प्रशांत पांगम, शैलेश लाड, विलास पावसकर, सिद्धार्थ नाडकर्णी, अभिजित सिनारी आदी ओंकार प्रेमी नागरिक उपस्थित होते.
कर्मचारी कर्तव्यासाठी, की त्रासासाठी?
वन खात्याचे कर्मचारी कर्तव्यावर हत्तीच्या देखभालीसाठी आहेत की त्याला त्रास देण्यासाठी? याचे उत्तर वरिष्ठांनी द्यावे, अशी आग्रही मागणी केली. मात्र, त्यांच्या या प्रश्नावर अधिकारी निरुत्तर झाले. वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेले आश्वासन हे लेखी द्यावे, अशी मागणी गवस यांनी केली. मात्र, ही न्यायप्रविष्ठ बाब असल्याने अधिकाऱ्यांनी लेखी देण्याचे टाळले. यावेळी गवस यांनी वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांना पंधरा दिवसांची मुदत दिली. अन्यथा २६ ला वनखात्याच्या सावंतवाडी येथील मुख्य कार्यालयावर ग्रामस्थांसह धडक देण्याचा इशारा दिला.
