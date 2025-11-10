कणकवलीत पहिल्या दिवशी अर्ज नाही
तहसील कार्यालयात स्वतंत्र कक्ष; निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता.१० : कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया आजपासून सुरू झाली. त्यासाठी येथील तहसीलदारांच्या दालनात अर्ज स्वीकारण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला आहे. आज एकही नामनिर्देशन पत्र दाखल झाले नसल्याची माहिती तहसीलदार तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी दीक्षांत देशपांडे यांनी दिली.
दरम्यान, अर्ज भरणाऱ्या उमेदवांची आज कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी धावपळ उडाली होती. सोमवार १७ नोव्हेंबर पर्यंत उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी अंतिम मुदत आहे. कणकवली नगरपंचायतीसाठी तहसीलदार देशपांडे हे निवडणूक निर्णय अधिकारी आहेत. तर मुख्याधिकारी गौरी पाटील सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी आहेत.
कणकवली नगरपंचायतीसाठी २ डिसेंबरला मतदान तर ३ डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने नामनिर्देशन पत्र भरल्यानंतर उमेदवारांनी येथील तहसील कार्यालयातील कक्षात ते दाखल करायचे आहे. रविवार सुटीचा दिवस वगळून १७ नोव्हेंबर रोजी दुपारी तीनपर्यंत नामनिर्देशन पत्र दाखल करायची मुदत आहे. त्यामुळे शक्यतो शेवटच्या दिवशीच नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्यासाठी तहसील कार्यालयात गर्दी होण्याची शक्यता आहे. दाखल झालेल्या नामनिर्देशन पत्रांची छाननी १८ नोव्हेंबरला करण्यात येणार आहे. त्यानंतर अधिकृत उमेदवारांची यादी अपील असलेले उमेदवार सोडून जाहीर होईल. २५ नोव्हेंबरला दुपारी तीनपर्यंत नामनिर्देशन पत्र मागे घेण्याची मुदत आहे. त्यानंतरच निवडणुकीचे नेमके चित्र स्पष्ट होणार आहे.
कडक पोलिस बंदोबस्त तैनात
कणकवली तहसीलदारांच्या दालनात उमेदवारांना अर्ज दाखल करण्यासाठी तसेच कागदपत्र पूर्ततेसाठी सहा टेबल लावले आहेत. नगराध्यक्ष पदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी स्वतंत्र टेबल आहे. तर तीन टेबलवर प्रत्येकी चार प्रभाग व चौथ्या टेबलवर पाच प्रभागांतून उमेदवारी अर्ज भरता येणार आहे. सहाव्या टेबलवर अनामत रक्कम तसेच इतर कागदपत्रांची पूर्तता करायची आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करताना कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी कडक पोलिस बंदोबस्त तैनात आहे.
