रत्नागिरीत राज्य नाट्य स्पर्धेचे उदघाटन
रत्नागिरी ः शासनाच्या हौशी मराठी राज्य नाट्य स्पर्धेचे उद्घाटन करताना रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाचे सदस्य राजेश गोसावी.
रत्नागिरी, ता. १०ः महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे ६४ वी ‘हौशी राज्य नाट्य स्पर्धा’ प्राथमिक फेरीला येथील स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर नाट्यगृह सुरुवात झाली. या स्पर्धेचे उद्घाटन रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाचे सदस्य राजेश गोसावी यांच्या हस्ते झाले. या वेळी अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद शाखा रत्नागिरीचे कार्यवाह वामन कदम, बालरंगभूमी परिषद शाखा रत्नागिरी कार्यवाह सीमा कदम, ज्येष्ठ रंगकर्मी दत्ता बोरकर आदी उपस्थित होते. उद्घाटनानंतर दर्यावर्दी प्रतिष्ठान निर्मित ‘अकल्पित’ या नाटकाने स्पर्धेची सुरुवात झाली.
