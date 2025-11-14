रचित पटेलला आदर्श युवा खेळाडू पुरस्कार
रचित पटेल
रचित पटेल आदर्श युवा खेळाडू
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. १४ ः तालुक्यातील जालगाव येथील रचित योगेश पटेल याला राज्यस्तरीय आदर्श युवा खेळाडू 2025 हा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. नवी मुंबईतील जुईनगर, सानपाडा येथे आयोजित राज्यस्तरीय कवी संमेलनात हा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे, अशी माहिती तुषार नेवरेकर यांनी दिली.
नवी मुंबई स्ट्रायकर संघाचे रत्नागिरी जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणारे दापोलीतील हिंदुराज गोविंदा पथक नवी मुंबईतील कार्यक्रमात सहभागी झालेले होते. या पथकातील युवा खेळाडूंपैकी रचित पटेलने उत्कृष्ट कामगिरी करत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. रचितने कॉलेज जीवनात थ्रो-बॉल खेळात राज्यस्तरीय यश मिळवले असून, प्रो गोविंदा, कबड्डी, क्रिकेट आणि स्विमिंग या विविध खेळांमध्येही प्राविण्य संपादन केले आहे. शालेय जीवना पासूनच खेळावरील आवड जोपासत, रत्नागिरी जिल्हा कबड्डी असोसिएशन आयोजित स्पर्धेत दापोली संघातून खेळताना राजापूर येथे पुरुष गट अजिंक्यपद पटकावले आहे. खेळात प्राविण्यासोबतच रचितने विविध कबड्डी व क्रिकेट स्पर्धांचे आयोजन, युवा खेळाडूंचे मार्गदर्शन, प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करणे आणि मंडळातील तरुणांना प्रोत्साहित करण्याचे उल्लेखनीय कार्य केले आहे. त्यामुळे या पुरस्काराच्या घोषणेनंतर संपूर्ण दापोली व जिल्ह्यातून त्याच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
