अंमली पदार्थमुक्त सिंधुदुर्गसाठी एकत्रित काम करा
तृप्ती धोडमिसे ः सिंधुदुर्गनगरीत आढावा बैठकीत सूचना
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १४ ः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अंमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी सर्व विभागांनी एकत्रितपणे आणि पोलिस विभागाच्या समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या अंमली पदार्थविरोधी मासिक आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या.
बैठकीत अपर पोलिस अधीक्षक नयोनी साटम, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि ऑनलाईन माध्यमातून जोडलेले प्रतिनिधी उपस्थित होते.
धोडमिसे यांनी अंमली पदार्थांच्या विक्री, वाहतूक आणि सेवनासंबंधी गोपनीय माहिती गोळा करून संबंधित व्यक्तींवर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. शाळा, महाविद्यालये व शैक्षणिक परिसरात अशा प्रकारची बेकायदेशीर हालचाल दिसल्यास तातडीने कारवाई करण्याची ताकीद संबंधित विभागांना देण्यात आली.
गोव्यातून येतात अंमली पदार्थ?
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला लागून असलेल्या गोवा राज्यातून शिरोडा, वेळागर परिसरात काही परदेशी नागरिक दुचाकी किंवा बोटीने ये-जा करतात. त्यांच्या माध्यमातून अंमली पदार्थांची विक्री आणि सेवन मोठ्या प्रमाणात होत असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर सर्व विभागांनी संयुक्त जनजागृती मोहीम राबवून जिल्हा अंमली पदार्थमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न अधिक तीव्र करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.