आशिष सुभेदार यांची नियुक्ती
सावंतवाडी, ता. १४ : आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे शिवसेनेचे सावंतवाडी शहर प्रवक्ते आशिष सुभेदार यांची सावंतवाडी तालुका युवासेना तालुकाप्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक पदाच्या उमेदवारी अर्ज भरण्याकरिता आयोजित सभेत ही घोषणा करण्यात आली. ही नियुक्ती ठाकरे गटाचे नेते माजी खासदार विनायक राऊत, माजी आमदार वैभव नाईक, माजी आमदार परशुराम उपरकर, उपनेत्या जान्हवी सावंत, संपर्कप्रमुख अरुण दूधवाडकर, जिल्हाप्रमुख बाबुराव धुरी, विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ, युवासेना जिल्हाध्यक्ष मंदार शिरसाट व महिला जिल्हाध्यक्ष श्रेया परब यांच्या एकमताने करण्यात आली. मागील अनेक वर्षांपासून पक्षासाठी केलेल्या कामाचा सकारात्मक आढावा घेऊन सुभेदार यांच्यावर ही महत्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. ‘पक्षाने दाखवलेला विश्वास सार्थ ठरवत तालुक्यातील युवासेना संघटना मजबूत करण्यावर भर देऊ,’ असे आशिष सुभेदार यांनी सांगितले. तसेच वरिष्ठ नेत्यांचे आभार मानत, शिवसेनेच्या वाढीसाठी योगदान देण्याची ग्वाही दिली.
