रत्नागिरीःटुडे पान १ साठी, संक्षिप्त
तन्मयच्या मॉडेलची
राज्यस्तरासाठी निवड
रत्नागिरी ः राज्य विज्ञान संस्था नागपूर आणि शिक्षण विभागातर्फे झालेल्या इन्स्पायर ॲवॉर्ड मानक २०२३-२४ व २०२४-२५ या वर्षातील निवडक मॉडेल्सच्या जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात शिर्के प्रशालेच्या तन्मय कोकरेच्या (नववी) मॉडेल्सची राज्यस्तरासाठी निवड झाली. तन्मयने फूड्स डिटेक्टर ही प्रतिकृती प्रदर्शनात मांडली होती. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील एकूण १०३ मॉडेल्स स्पर्धेत होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांच्या हस्ते तन्मयला प्रमाणपत्र व सन्मानचिन्ह प्रदान करून गौरवण्यात आले.
शिक्षक समितीतर्फे
गुणवंतांचा गौरव
लांजा ः प्राथमिक शिक्षक समितीच्या लांजा शाखेतर्फे विद्यार्थी, आदर्श पुरस्कारप्राप्त शिक्षक व शाळा तसेच सेवानिवृत्त सभासद आदींचा गुणगौरव व सत्कार सोहळा लांजा नं. ५ मध्ये झाला. कार्यक्रमाला संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष दीपक शिंदे, जिल्हानेते दिलीप महाडिक, कार्याध्यक्ष रूपेश जाधव, पतपेढी संचालक खांडेकर आदी उपस्थित होते. पाचवी ते आठवी शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थी, नवोदय विद्यालय निवड विद्यार्थी, आदर्श शिक्षक नितीन शेंडगे, शिष्यवृत्ती मार्गदर्शक शिक्षक श्रीनिवास माने यांचा सत्कार करण्यात आला तसेच सेवानिवृत्त शिक्षकांचाही सत्कार करण्यात आला.
शिक्षणक्रांती संघटनेच्या
तालुकाध्यक्षपदी आग्रे
लांजा ः शिक्षणक्रांती संघटनेच्या लांजा तालुकाध्यक्षपदी न्यू इंग्लिश स्कूलचे शिक्षक अजय आग्रे यांची निवड करण्यात आली. कोकण विभागाचे अध्यक्ष रमेश जाधव, कोकण विभाग उपाध्यक्ष आनंद त्रिपाठी यांच्या उपस्थितीत न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये झालेल्या सहविचार सभेत आग्रे यांना तालुकाध्यक्ष म्हणून नियुक्तीपत्र देण्यात आले. या वेळी तालुका जिल्हा कार्यकारिणीचे स्वप्नील देवरूखकर, शिक्षणक्रांती संघटनेचे सदस्य उपस्थित होते.
