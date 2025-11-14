महिला लोकशाही दिन सोमवारी
महिला लोकशाही
दिन सोमवारी
सिंधुदुर्गनगरी ः नोव्हेंबर महिन्यातील जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन सोमवारी (ता.१७) सकाळी ११ ते दुपारी १ या वेळेत जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग येथे आयोजित केला आहे. जिल्ह्यातील समस्याग्रस्त व पीडित महिलांनी शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या या व्यासपीठाचा उपयोग करून आपल्या अडचणी सोडवाव्यात, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी बापू शिणगारे यांनी केले आहे.
देऊळवाडा येथे
उद्या दहीकाला
मालवण : श्री देव नारायण मंदिर, देऊळवाडा येथे रविवारी (ता.१६) धाकोजीचा दहीकाला साजरा केला जाणार आहे. यानिमित्त विविध कार्यक्रम आयोजित आहेत. तसेच रात्री साडेअकराला श्री चेंदवणकर दशावतारी नाट्यमंडळाचा नाट्यप्रयोग होईल. रसिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.
कट्टा गुरामवाडीत
२० ला जत्रोत्सव
कट्टा : देव लिंगेश्वर व देवी भराडी मातेचा १५ नोव्हेंबरला होणारा जत्रोत्सव रद्द करण्यात आला आहे. आता हा जत्रोत्सव गुरुवारी (ता.२०) आयोजित केला असून, भाविकांनी याची नोंद घ्यावी, असे देवस्थानने कळवले आहे.
वेंगुर्ले रामेश्वरचा
आज जत्रोत्सव
वेंगुर्ले ः वेंगुर्लेचे ग्रामदैवत देव रामेश्वराचा वार्षिक जत्रोत्सव उद्या (ता.१५) होणार आहे. पूजा, पुष्पपूजा, आकर्षक सजावट, विद्युत रोषणाई, रात्री दहाला सातेरी पालखी आगमन, त्यानंतर देवतांची प्रदक्षिणा, तसेच एकला वालावलकर दशावतारी नाट्यप्रयोग आयोजित आहे.
रेडी माऊलीची
१९ ला जत्रा
रेडी ः स्वयंभू देवी माऊलीचा वार्षिक जत्रोत्सव बुधवारी (ता.१९) साजरा होणार आहे. सकाळी धार्मिक विधी, केळी-नारळ ठेवणे, ओट्या मानवणे, रात्री पालखी प्रदक्षिणा, त्यानंतर दशावतारी नाट्यप्रयोग होणार आहे. भाविकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
