भाजपतर्फे नगराध्यक्ष पदासाठी श्रद्धाराजे भोसले यांचा अर्ज
भाजपतर्फे नगराध्यक्ष पदासाठी
श्रद्धाराजे भोसले यांचा अर्ज
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १४ ः येथील पालिका निवडणुकीसाठी भाजपकडून नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार म्हणून चर्चेत असलेल्या श्रद्धाराजे भोसले यांनी आज उमेदवारी अर्ज दाखल केला. खेमसावंत भोसले, शुभदादेवी भोसले, भाजप युवा मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष लखम सावंत भोसले उपस्थित होते. ‘ऑनलाइन’ प्रक्रियेमुळे नगराध्यक्ष पदासाठी त्यांनी आज हा अर्ज दाखल केल्याचे सांगण्यात येत आहे.
येथील पालिका निवडणुकीसाठी राजकीय वातावरण हळूहळू तापत असतानाच आज कोणतीही कल्पना न देता भाजपकडून नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारीसाठी जवळपास निश्चित झालेल्या सावंतवाडी संस्थानच्या युवराज्ञी श्रद्धाराजे सावंत-भोसले यांनी कोणताही गाजावाजा न करता कुटुंबीयांसमवेत उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यांनी दाखल केलेला उमेदवारी अर्ज लक्षात घेता सावंतवाडी राजघराण्यातील पालिकेच्या, किंबहुना शहरातील राजकारणामध्ये ही पहिलीच ‘एंट्री’ ठरली आहे. एकही भाजप पदाधिकारी नसताना त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी बाळगलेल्या कमालीच्या गुप्ततेमागील नेमके कारण समजू शकले नसले, तरी ‘ऑनलाइन’ प्रक्रियेमुळे त्यांनी आज उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याचे सांगण्यात आले आहे. आज दुपारी बाराच्या सुमारास निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार श्रीधर पाटील व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी संतोष जिरगे यांनी हा अर्ज स्वीकारला.
दरम्यान, युतीसंदर्भात काहीच निर्णय झाला नसताना शिंदे शिवसेना आणि भाजपने उमेदवारी अर्ज भरण्याची पूर्ण तयारी केली आहे. त्यात शिंदे शिवसेनेकडून उद्या (ता. १५) नगराध्यक्षपदासह नगरसेवक पदाच्या सर्व जागांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात येणार असल्याचे समजते. भाजपकडूनही उद्या किंवा सोमवारी (ता. १७) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत नगरसेवक पदासाठी दहा जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यात ठाकरे शिवसेनेच्या आठ, तर अपक्ष दोघांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत.
