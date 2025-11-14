रत्नागिरीःक्राइम
टेंपोचालकाला मारहाण,
तिघांविरुद्ध गुन्हा
रत्नागिरी ः शहरातील घुडेवठार येथे किरकोळ कारणातून टेंपोचालकाला मारहाण करणाऱ्या तीन जणांविरुद्ध शहर पोलिसांत गुन्हा दाखल केला आहे. सुधीर घुडे (रा. घुडेवठार, रत्नागिरी), बाबू घुडे आणि एक अज्ञात अशा तीन जणांविरोधात शहर पोलिसांत गुन्हा दाखल केला आहे. ही घटना गुरुवारी (ता. १३) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास घडली. फिर्यादी गौरव सदानंद चव्हाण (४०, रा. कर्ला भंडारवाडी, रत्नागिरी) हे गुरुवारी सकाळी आपल्या ताब्यातील टेंपो (एमएच-०८-एपी-३७३२) मध्ये माळनाका येथील दुकानातून माल भरून सोबत क्लिनर नरेश थापा व हमाल संदीप पाटील यांना घेऊन घुडेवठार येथील गोवेकर यांच्या दुकानात माल खाली करण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी सुधीर घुडे या रिक्षाचालकाने त्या ठिकाणी येऊन काही दिवसांपूर्वी फिर्यादीची गाडी त्याच्या रिक्षेला लागल्याचा राग मनात धरून हातांच्या बुक्क्यांनी मारहाण केली. त्यानंतर सुधीर घुडे तिथून निघून गेला. काही वेळाने तो आपल्या रिक्षातून अन्य दोघांना घेऊन पुन्हा त्या ठिकाणी आला. या वेळी संशयित घुडेने आपल्या हातातील लोखंडी कड्याने गौरव चव्हाण यांना मारहाण केली. यामध्ये गौरव चव्हाण खाली पडल्यावर संशयित तिघांनीही त्यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. यावेळी फिर्यादीसोबत असलेले क्लिनर आणि हमाल हे त्यांना वाचवण्यासाठी मध्ये पडले असता संशयितांनी त्यांनाही मारहाण व शिवीगाळ करत ठार मारण्याची धमकी दिली. या प्रकरणी गौरव चव्हाण यांनी शहर पोलिसांत तक्रार दिली.
------------
दारूची विक्री करणाऱ्या
महिलेविरुद्ध गुन्हा
रत्नागिरी ः शहरानजीकच्या एमआयडीसी परिसरात एका कंपनीच्या प्लॉटच्या भिंतीच्या आडोशाला गावठी दारूची विक्री करणाऱ्या महिलेविरुद्ध शहर पोलिसांत गुन्हा दाखल केला आहे. ही घटना गुरुवारी (ता. १३) सायंकाळी पावणेसातच्या सुमारास निदर्शनास आली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, संशयित महिला विनापरवाना गावठी हातभट्टीची ९५० रुपयांची ९ लिटर दारू विक्रीसाठी आपल्या ताब्यात बाळगलेल्या स्थितीत सापडली. या प्रकरणी महिला पोलिस कॉन्स्टेबल सुप्रिया लिंगायत यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयित महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. अधिक तपास शहर पोलिस अंमलदार करत आहेत.
-------------
खंडाळा-बाजारपेठेत
मटका जुगारावर छापा
रत्नागिरी ः तालुक्यातील खंडाळा-बाजारपेठेत येथे जुगारावर पोलिसांनी कारवाई केली. जयगड पोलिस ठाण्यात संशयिताविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राजेश भिमाकांत पाटील (४९, रा. मालगुंड भंडारवाडा, रत्नागिरी) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे. ही कारवाई गुरुवारी (ता. १३) दुपारी पावणेदोनच्या सुमारास करण्यात आली. गुरुवारी दुपारी संशयित हा खंडाळा- बाजारपेठ कांबळे लावगण फाटा येथील बंद दुकानगाळ्याच्या मागील बाजूला कल्याण मटका नावाचा जुगार खेळ चालवत होता. त्याच्याकडून रोख रक्कम आणि जुगाराचे साहित्य असा एकूण ५१९ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी पोलिस शिपाई रवींद्र आठवले यांनी जयगड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
