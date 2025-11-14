राजापूर - जागतिक हवामान बदल परिषदेत राजापुरचा सुपुत्र
राजापूर ः भारत सरकारच्या शिष्टमंडळाममधून ब्राझिल येथे होत असलेल्या जागतिक हवामानबदल परिषदेमध्ये सहभागी झालेले संतोष गांगण.
जागतिक हवामान बदल परिषदेत राजापुरचा सुपुत्र
भाजप नेते संतोष गांगण यांचा सहभाग; कोकणातील एकमेव कार्यकर्ते
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १४ः संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ब्राझिलमध्ये होत असलेल्या जागतिक हवामान बदल परिषद (कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज) होत आहे. ब्राझिल येथे होत असलेल्या या परिषदेमध्ये केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या नेतृत्वाखाली सहभागी झालेल्या भारत सरकारच्या शिष्टमंडळामध्ये राजापूरचे सुपूत्र आणि भाजपचे नेते संतोष गांगण सहभागी झाले आहेत.
हवामानामध्ये होत असलेले विविध बदल आणि या बदलांचा सामना करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना यावर प्रामुख्याने विचारविनिमय केले जात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यापूर्वी या परिषदेमध्ये सहभागी झाले असून, संसदेत किंवा विधिमंडळाचे प्रतिनिधी नसतानासुद्धा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या परिषदेत भारत सरकारच्यावतीने सहभागी होणारे संतोष गांगण हे कोकणातील एकमेव सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.
या परिषदेमध्ये हवामान बदलाचा सामना कसा करायचा, ग्रीनहाऊस वायूंचे उत्सर्जन कमी करणे, हवामानातील बदलांना अनुकूल धोरणे स्वीकारणे आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक मदतीची व्यवस्था करणे यांसारख्या विषयांवर महत्वपूर्ण चर्चा करण्यात येते. यापूर्वी झालेल्या हवामान बदल परिषदेत सहभागी झालेल्या भारत सरकारच्या शिष्टमंडळाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेतृत्व केले आहे. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयअंतर्गत दिशा समितीचे सदस्य आहेत.
भारतीय संस्कृती पर्यावरणचा आदर करणारी असून, त्याचा आदर्श विश्वातील प्रत्येक देशाने घेतल्यास हवामान बदलाच्या समस्येवर तोडगा मिळण्यास निश्चित मदत होईल असा विश्वास गांगण यांनी व्यक्त केला आहे.
