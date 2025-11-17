बसस्थानकातील स्वच्छतागृहांची दुरवस्था
मंडणगड ः येथील बसस्थानकातील स्वच्छतागृहाची झालेली दुरवस्था झाली असून, प्रवासी, नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो आहे.
मंडणगड आगार प्रशासनाचे दुर्लक्ष ; प्रवाशांचे हाल
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. १७ ः मंडणगड बसस्थानक परिसरातील एकमेव सार्वजनिक स्वच्छतागृह गेल्या अनेक महिन्यांपासून अत्यंत बिकट स्थितीत आहे. त्याकडे आगार व्यवस्थापनाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे.
तालुक्यातून येणारे ग्रामीण प्रवासी तसेच दापोली, खेड, महाड, मुंबई व पुणे येथून येणाऱ्या नागरिकांना या समस्याग्रस्त स्वच्छतागृहाचा वापर करावा लागत आहे. स्वच्छतागृहातील पाण्याच्या जोडण्या तुटल्या असून, पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद आहे. सिंक व नळ तोडून टाकण्यात आले आहेत तर दोन्ही स्वच्छतागृहांचे दरवाजेही तुटून पडले आहेत. गेल्या कित्येक दिवसांपासून स्वच्छतागृहाची कोणतीही स्वच्छता झालेली नाही. या सर्व कारणांमुळे परिसरात घाण, दुर्गंधी आणि अस्वच्छता यांचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे तसेच, स्वच्छतागृहातील सांडपाणी शोषखड्ड्यातून व्यवस्थित जिरत नसल्यामुळे टाकी ओसंडून वाहत आहे. दूषित पाणी परिसरात पसरत असल्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर धोका उद्भवला आहे. स्थानिक नगरपंचायत, खासदार आणि आमदारांनी स्वच्छतागृहासाठी निधी उपलब्ध करण्याचे अनेक प्रयत्न केले असतानाही स्थानिक आगार व्यवस्थापनाने कायदेशीर कारणे पुढे करून सर्व प्रस्तावांना नकार दिला आहे. यामुळे मंडणगड तालुक्याबद्दल बाहेरच्या लोकांमध्ये अत्यंत वाईट प्रतिमा निर्माण होत आहे.
