गुन्हे उकल करण्यात नाटे पोलिस ठाणे उत्कृष्ट
rat१७p६.jpg -
२५O०४८६३
राजापूर ः नाटे पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रमोद वाघ यांच्यासह सहकारी.
---
गुन्हे उकलमध्ये नाटे ठाणे प्रथम
राज्यस्तरावर दखल; पोलिस अधीक्षकांच्या हस्ते गौरव
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १७ ः उत्कृष्ट गुन्हे उकल, आयएसओ मानांकन आणि सीसीटीएनएस क्षेत्रामध्ये लक्षवेधी कामगिरी करणाऱ्या तालुक्यातील नाटे सागरी पोलिस ठाण्याची पोलिस विभागातर्फे राज्यस्तरावर दखल घेण्यात आली आहे. त्याबद्दल जिल्हा पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे यांच्या हस्ते नाटे पोलिस ठाण्याचा नुकताच गौरव करण्यात आला.
नाटे पोलिस ठाण्याने गेल्या काही महिन्यांमध्ये लक्षवेधी कामगिरी बजावली आहे. गुन्हे उकल, प्रशासकीय शिस्त, तांत्रिक कामकाज आणि नागरिकाभिमुख सेवा या सर्व क्षेत्रांत ठाण्याने सातत्यपूर्ण प्रगती साधली आहे. ठाण्याने स्मार्ट सिटी पोलिस ठाणे म्हणून आयएसओ मानांकन प्राप्त केले असून, आधुनिक सुविधा, डिजिटल कामकाज, तांत्रिक पर्यवेक्षण आणि पारदर्शक सेवांचा प्रभावी वापर यामुळे ठाण्याची जिल्ह्यातील कामगिरी लक्षवेधी ठरली आहे. त्याबद्दल नाटे पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रमोद वाघ यांना जिल्हा पोलिस अधीक्षक बगाटे यांच्या हस्ते प्रशस्तिपत्र देऊन गौरवण्यात आले. तांत्रिक कामकाजातही नाटे पोलिस ठाण्याने उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. सीसीटीएनएस प्रणालीमध्ये जिल्हास्तरावर दुसरा क्रमांक मिळवला असून, या विभागाचे काम प्रभावीपणे सांभाळल्याबद्दल अंमलदार सुप्रिया बांदकर यांना देखील पोलिस अधीक्षक बगाटे यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.