देवरुख-पठारवाडी-चाफवली रस्त्यावर झाडींचा अडथळा
देवरूख-चाफवली मार्गावर झाडांचा अडथळा
अपघाताची दाट शक्यता; अपघाताची भीती, गव्यांचा वाहनचालकांना धोका
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १७ ः तालुक्यातील देवरूख-पठारवाडी वाशी ते चाफवली हा रस्ता देवळेमार्गे जाणारा रत्नागिरी-कोल्हापूर महामार्गाला जोडणारा महत्त्वाचा रस्ता आहे. या रस्त्यावर दोन्ही बाजूने आलेल्या झाडीमुळे अपघाताची भीती व्यक्त केली जात आहे. या रस्त्यावरील झाडी तत्काळ तोडावी, अशी मागणी या मार्गाने जाणाऱ्या सर्व वाहनचालकांनी केली आहे.
पठारवाडी वाशी ते चाफवली हा रस्ता देवळेपासून देवरूखकडे जाणारा सर्वात जवळचा रस्ता आहे. त्यामुळे या मार्गावर रिक्षा, दुचाकी, चारचाकी, टेम्पो-ट्रक यांची कायम वाहतूक चालू असते. हा रस्ता दळणवळणाच्यादृष्टीने सध्या अतिमहत्त्वाचा आहे. या रस्त्यावर मुळातच काही वळणे धोकादायक आहेत. त्या ठिकाणी पूर्ण झाडी नसली तरीही समोर येणारी गाडी दिसणार नाही, अशी स्थिती या परिसरात आहे. पावसामुळे या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात झाडी व गवत वाढलेले आहे. त्यामुळे दिवसा गाडी दिसत नाहीच; परंतु रात्री गाडी चालवणेही या मार्गावरून धोकादायक बनले आहे. या रस्त्याला काही ठिकाणी वाशी आणि चाफवली मार्गावर बऱ्याचवेळा गव्यांदर्शन होते. कधी कधी हे गवे अचानक रस्त्यावर येतात. दोन्ही बाजूने झाडी असल्यामुळे अपघाताची अधिक शक्यता आहे. त्यामुळे या रस्त्यावरील झाडी त्वरित साफ करावी नाहीतर संबंधित अधिकारिवर्गावरती अपघाताची जबाबदारी राहील. त्याहीपेक्षा ठेकेदाराला या अपघाताबाबत जबाबदार धरले जाईल. कारण, रस्ता केल्यानंतर पाच वर्षे त्याची डागडुजी व देखभाल करणे ही जबाबदारी संबंधित ठेकेदाराची असते, असा इशारा वाहनचालकांनी दिला आहे.
चौकट
ठेकेदाराची जबाबदारी
देवळे-चाफवली-वाशी-पठारवाडी-देवरूख या रस्त्याचे मागील वर्षीच डांबरीकरण झाले आहे. या रस्त्याची संबंधित ठेकेदाराने पाच वर्ष देखभाल करावयाची असते. त्यामुळे या रस्त्यावर आलेल्या झाडीमुळे जर का अपघात झाला तर त्याची जबाबदारी ठेकेदाराची असेल, असे स्थानिकांनी सांगितले.
