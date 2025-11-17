वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवामुळे शेतकरी हतबल
सिंधुदुर्गनगरीः येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना माजी खासदार ब्रिगेडियर सुधीर सावंत. सोबत उपस्थित इतर मान्यवर.
वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवामुळे शेतकरी हतबल
ब्रिगेडियर सुधीर सावंतः माकडांच्या नसबंदीसाठी केंद्राने परवानगी द्यावी
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १७ः जिल्ह्यात रानटी जनावरांचा उपद्रव खूपच वाढला आहे. ही जनावरे थेट वस्तीत येऊ लागल्याने शेतकऱ्यांच्या जीवाला धोका सुद्धा निर्माण झाला आहे. यामुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत. यातील माकडांची नसबंदी करण्याला राज्याने मंजुरी दिली आहे. परंतु, केंद्राने ती दिलेली नाही. शेतकऱ्यांचे आणि त्यांच्या पिकाचे संरक्षण करणे, सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे माकडांची नसबंदी करण्याची परवानगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राकडून आणावी, अशी मागणी माजी खासदार ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांनी केली आहे.
सिंधुदुर्गनगरी येथील छत्रपती शिवाजी कृषी महाविद्यालय सभागृहात आज दुपारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ब्रिगेडियर सावंत बोलत होते. यावेळी उपाध्यक्ष प्रदीप सावंत, संचालक रुचिरा सावंत, मनिषा सावंत, प्रा. विलास सावंत आदी उपस्थित होते. यावेळी सावंत म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यात वन्य प्राण्यांचा उपद्रव मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. मात्र, त्यांच्या बंदोबस्तासाठी शासनाचे स्वतंत्र धोरण नसून ते सरकारने आखले पाहिजे. माकडांची नसबंदी करण्याची मागणी मी केली होती. त्याला उपवनरक्षक यांनी प्रतिसाद दिला होता. नसबंदी करण्यास राज्याने मंजुरी दिली होती. त्यानुसार नसबंदी करण्यास परवानगी देण्यात आली. परंतु, ही परवानगी अद्याप केंद्राने दिलेली नाही. माकडाने नुकसानी केल्यास त्याची भरपाई शासन देत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माकड नसबंदीला केंद्राची परवानगी मिळवून देत येथील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे.’’
भरपाईबाबत पुर्नविचार व्हावा
वन्य प्राणी शेती, बागायतीत येणार नाहीत, याचा बंदोबस्त करणे गरजेचे आहे. यासाठी शेती, बागायती सभोवती सौर कुंपण घालणे, हा पर्याय आपण सुचविला होता. त्याप्रमाणे राज्याने त्याला मंजुरी दिली. परंतु, यासाठी कुंपण घातल्यावर प्राण्यांनी नुकसानी केल्यास भरपाई मिळणार नाही, अशी शासनाने अट घातली आहे. ती अडचणीची ठरत आहे. त्यामुळे शासनाने याचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी प्रदीप सावंत यांनी केली आहे.
