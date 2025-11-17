देवरूखात आज कृष्णाजी कुलकर्णींचे व्याख्यान
साडवलीः श्री सद्गुरू लोकमान्य वाचनालय आणि देवरूख शिक्षण प्रसारक मंडळातर्फे रत्नागिरी जिल्हा ग्रंथालय संघाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त देवरूख येथे १८ नोव्हेंबरला व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सायंकाळी ३.३० वा. आठल्ये-सप्रे-पित्रे महाविद्यालयाच्या सभागृहात व्याख्यान होणार आहे. मराठी भाषेचे आणि साहित्याचे गाढे अभ्यासक प्रा. कृष्णाजी कुलकर्णी, गोवा शिक्षणसाधना या विषयावर बोलणार आहेत. विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, वाचकांनी व्याख्यानाला उपस्थित राहावे, असे अध्यक्ष गजानन जोशी यांनी आवाहन केले आहे.
रत्नागिरी ः जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाच्या आस्थापनेवर एक चौकीदार पद रिक्त असून, मेस्को या बाह्ययंत्रणेद्वारे बहुउद्देशीय काम करणारे कर्मचारी (लिपिक/शिपाई) माजी सैनिक या संवर्गातून कल्याणकारी निधीतून अशासकीय स्वरूपात भरायचे आहे. इच्छुक उमेदवारांनी जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय यांच्याकडे २० नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांनी केले आहे. त्यासाठी माजी सैनिक असणे गरजेचे आहे. माजी सैनिक उपलब्ध न झाल्यास माजी सैनिक पाल्य व माजी सैनिक किंवा माजी सैनिक पाल्य उपलब्ध न झाल्यास इतर म्हणजेच नागरी संवर्गातून ही पदे भरली जाणार आहेत.
रत्नागिरी : जिल्ह्यातील माजी सैनिक/विधवांच्या पाल्यांना शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये दहावी, बारावी, पदविका, पदवी व पदव्युत्तर परीक्षेमध्ये किमान ६० टक्के गुणांसह उत्तीर्ण झाले आहेत अशा पाल्यांसाठी शिष्यवृत्ती व विद्यावेतन योजनेंतर्गत शिष्यवृत्ती दिली जाते. जिल्ह्यातील माजी सैनिक/विधवा यांनी आपल्या पात्र पाल्यांचे अर्ज जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयात सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांनी केले आहे.
मंडणगड ः तालुक्यातील भोळवली येथील जिल्हा परिषदेच्या पूर्व प्राथमिक शाळेच्या नूतन इमारतीचे भूमीपूजन गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या हस्ते करण्यात आले. बालदिनाच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात मंत्री कदम यांनी विद्यार्थ्यांसोबत संवाद साधला. बालदिनाच्या दिवशी शाळेच्या नूतन इमारतीचे भूमीपूजन हा आपणा सर्वांसाठी गौरवाचा प्रसंग आहे. ही शाळा डिजिटल करण्यात यावी, ही माझी मनापासून इच्छा असून यासाठी येत्या काळात प्रयत्नशील राहीन. नूतन इमारत तयार झाल्यानंतर शाळेला डिजिटल सुविधा पुरवून ती सर्वसोयींनी सुसज्ज केली जाईल. कार्यक्रमाला मुख्याध्यापक अनंत कोबनाक, तालुकाप्रमुख उन्मेश राजे, सरपंच संजना राणे, शालेय व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष संजय राणे, दीपक मालुसरे, दयानंद येसरे यांच्यासह शिवसेना पदाधिकारी, शाळाप्रेमी, विद्यार्थी आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते.
