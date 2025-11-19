फिरस्ती
फिरस्ती
जावे ज्याच्या वंशा ; तेव्हा कळे...
आण्णा तुम्ही गप रहा... मी सोसायटीचा सचिव आहे.... मी नगरसेवक होणारच, पालिकेचा उमेदवार म्हणून अर्ज भरणार असे सागर सांगतो. त्यावेळीही आण्णा मुलाला समजावतात. निवडणूक लढवायची असेल तर आधी जनतेची कामे करावी लागतात. लोकांशी संवाद वाढतो आणि लोक आपल्याला मतदान करतात. निवडणूक एवढी सोपी नाही. पण सागरच्या डोक्यात हवा गेल्यामुळे त्याने कुणाचेही न ऐकले नाही उमेदवारी अर्ज दाखल केला. निवडून आल्यावर पद, पैसा, प्रतिष्ठा सारे काही मिळत असल्याचे तो अण्णांना सुनावतो. निवडणूक होते. निकाल जाहीर होण्याच्या दिवशी सागर घरातील टीव्ही बंद करायला सांगतो. माझे प्रेशर वाढते असे कुटुंबाला सांगतो. त्याच्या मनाची घालमेल होते. घरात पाच सदस्य असूनही केवळ सागरला दोनच मत पडतात. मनाने खचलेला सागर घरातील सदस्यांवर आगपाखड करतो. तरी देखील दोन मत कुणाची कारण स्वतःचे मत देतानाही त्याला चक्कर आली होती. कुठले बटण दाबले हे त्याला माहिती नव्हते...शेवटी कळते की, मुलाच्या मित्राने केलेले मतदान आणि आणि मुलासाठी अण्णांनी केलेले मतदान अशी दोन मते. जावे ज्याच्या वंशा तेव्हा कळे...असे म्हणून सागर पुन्हा उभारी घेण्यास सरसावतो.
